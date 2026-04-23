‘Piovera Orchidea’: mostra-mercato al Castello di Piovera sabato 25 e domenica 26 aprile

Il 25 e 26 aprile 2026 il Castello di Piovera ospiterà la XI edizione di “PIOVERA ORCHIDEA”, mostra-mercato dedicata alla bellezza e alla biodiversità delle orchidee, tra le piante più affascinanti del regno vegetale. Organizzata dall’Associazione Culturale ‘Castelpiovera’, in collaborazione con ALAO – Associazione Lombarda Amatori Orchidee APS, Associazione RNA – Natura e Ragazzi, Giardino Botanico di Alessandria, Pro Loco Piovera e il progetto “Custode della Biodiversità – LIFE NatConnect2030”, la manifestazione si avvale della compartecipazione del Comune di Alessandria e del Comune di Alluvioni Piovera, con la presenza di esperti qualificati e realtà specialistiche del settore.

Nel corso dei 2 giorni di manifestazione è prevista una ricca programmazione di attività: esposizioni floreali di orchidee italiane e internazionali, conferenze tecniche, laboratori didattici, corsi di coltivazione e momenti di divulgazione botanica per adulti e per i più giovani. Saranno presenti spazi dedicati alla conoscenza delle tecniche di cura e coltivazione, approfondimenti sulla biodiversità e sul rapporto tra piante e ambiente naturale. È inoltre prevista la partecipazione di giudici specializzati del Sistema di Giudizio tedesco (Associazione Deutsch Orchideen-Gesellschaft e.V), per la valutazione delle piante. Durante la manifestazione sarà possibile visitare il Castello e i suoi spazi museali attraverso percorsi guidati (su prenotazione) o in autonomia.

Il Castello di Piovera