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‘Piovera Orchidea’: mostra-mercato al Castello di Piovera sabato 25 e domenica 26 aprile

DiRaimondo Bovone

Apr 23, 2026 , , ,

Il 25 e 26 aprile 2026 il Castello di Piovera ospiterà la XI edizione di “PIOVERA ORCHIDEA”, mostra-mercato dedicata alla bellezza e alla biodiversità delle orchidee, tra le piante più affascinanti del regno vegetale. Organizzata dall’Associazione Culturale ‘Castelpiovera’, in collaborazione con ALAO – Associazione Lombarda Amatori Orchidee APS, Associazione RNA – Natura e Ragazzi, Giardino Botanico di Alessandria, Pro Loco Piovera e il progetto “Custode della Biodiversità – LIFE NatConnect2030”, la manifestazione si avvale della compartecipazione del Comune di Alessandria e del Comune di Alluvioni Piovera, con la presenza di esperti qualificati e realtà specialistiche del settore.

Nel corso dei 2 giorni di manifestazione è prevista una ricca programmazione di attività: esposizioni floreali di orchidee italiane e internazionali, conferenze tecniche, laboratori didattici, corsi di coltivazione e momenti di divulgazione botanica per adulti e per i più giovani. Saranno presenti spazi dedicati alla conoscenza delle tecniche di cura e coltivazione, approfondimenti sulla biodiversità e sul rapporto tra piante e ambiente naturale. È inoltre prevista la partecipazione di giudici specializzati del Sistema di Giudizio tedesco (Associazione Deutsch Orchideen-Gesellschaft e.V), per la valutazione delle piante. Durante la manifestazione sarà possibile visitare il Castello e i suoi spazi museali attraverso percorsi guidati (su prenotazione) o in autonomia.

Il Castello di Piovera

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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