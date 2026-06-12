Francavilla Bisio: domani, 13 giugno, alle 21 il recital pianistico di Roberto De Leonardis

Dopo il successo della serata inaugurale, la XII edizione del Festival Settimane Internazionali riparte da Francavilla Bisio per un appuntamento dedicato al grande repertorio pianistico. Nella cornice raccolta del Salone SOMS, spazio che da generazioni accompagna la vita culturale della comunità, il pubblico sarà invitato a intraprendere un viaggio attraverso alcune delle pagine più significative della letteratura per tastiera tra ‘700 e ‘800. Il titolo del concerto, Epoche pianistiche, suggerisce infatti un percorso che attraversa momenti storici, linguaggi e sensibilità differenti, mostrando come la scrittura per tastiera si sia trasformata nel corso di oltre 150 anni. Un itinerario che conduce dall’eleganza della tradizione barocca alla piena maturità del pianismo romantico.

Interprete della serata sarà Roberto De Leonardis, pianista di lunga esperienza concertistica e didattica, protagonista di un’importante attività artistica e culturale che lo ha portato a esibirsi in Italia e all’estero e a ricoprire prestigiosi incarichi nel panorama dell’alta formazione musicale italiana.

Il programma prevede: Domenico Scarlatti (1685-1757), 3 Sonate – Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791), Sonata K.310 – Fryderyk Chopin (1810-1849), Sonata no.3, Op.58