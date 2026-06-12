Tg News – 12/6/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– La Bce alza i tassi di un quarto di punto
– Conti pubblici solidi ma l’economia italiana resta vulnerabile
– Congresso Uila, l’agroalimentare tra sicurezza e salute
– Acconto Imu in scadenza, chi deve pagare e chi è esente
sat/gsl
– La Bce alza i tassi di un quarto di punto
– Conti pubblici solidi ma l’economia italiana resta vulnerabile
– Congresso Uila, l’agroalimentare tra sicurezza e salute
– Acconto Imu in scadenza, chi deve pagare e chi è esente
sat/gsl