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Uila in campo contro lo sfruttamento in agricoltura

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Giu 12, 2026


ROMA (ITALPRESS) – Un campo da calcio per parlare di diritti, inclusione e lavoro dignitoso. Nel corso delle giornate dedicate all’ottavo Congresso nazionale dell’Unione Italiana dei Lavori Agroalimentari, allo stadio Tre Fontane di Roma è andata in scena la partita “In Campo per il lavoro”, con protagonista l’Asfa-Uila, la squadra di Viterbo composta da braccianti agricoli immigrati. L’iniziativa ha visto l’Asfa-Uila affrontare una rappresentativa di iscritti e dirigenti del sindacato. Non solo un momento sportivo, al quale hanno assistito circa 1.000 persone, tra delegati al congresso e ospiti, ma un evento simbolico dell’impegno contro lo sfruttamento e il caporalato in agricoltura.

mec/sat/gtr

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