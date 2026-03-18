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Ospedale e Università di Alessandria: entro il 27 marzo le domande per il Master in ‘Data management’

DiRaimondo Bovone

Mar 18, 2026 , , , , , , , ,
I data manager diplomati dall'ultimo Master

È online il bando per la IV edizione del Master universitario di I livello in “Data Management e Coordinamento delle Sperimentazioni Cliniche”, promosso dall’Università degli Studi del Piemonte Orientale in collaborazione con il DAIRI dell’Ospedale–Universitario di Alessandria.
L’obiettivo è formare Coordinatori di Ricerca Clinica (CRC), figure professionali sempre più centrali nella gestione dei dati, nell’analisi statistica e nella presentazione dei risultati delle sperimentazioni cliniche. In un contesto in cui la ricerca clinica richiede un approccio multidisciplinare e l’integrazione di competenze diverse – mediche, infermieristiche, biologiche, statistiche e farmaceutiche – il Coordinatore di Ricerca Clinica rappresenta infatti un elemento chiave per garantire qualità, rigore metodologico e corretta conduzione dei trial.

Il Master si svolgerà ad Alessandria, con lezioni il venerdì e il sabato in modalità streaming, da maggio 2026 a luglio 2027, per un totale di 1.150 ore complessive, di cui 368 di didattica frontale e 300 di attività pratica. La quota di iscrizione è pari a 1.850 euro per il percorso completo, con possibilità di iscrizione a singoli corsi al costo di 200 euro.
L’accesso al Master è riservato ai laureati nelle discipline indicate nel bando, tra cui Biotecnologie, Scienze biologiche, Statistica, Professioni sanitarie, Farmacia, Medicina e altre aree affini, mentre l’iscrizione a singoli insegnamenti è aperta anche ai diplomati di scuola secondaria superiore.
I 10 migliori studenti, selezionati dalla commissione sulla base del curriculum vitae, potranno usufruire di un contributo di 1.500 euro ciascuno grazie al supporto della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria.

Le domande di ammissione dovranno essere presentate entro le ore 12 del 27 marzo 2026. Il bando completo è disponibile sul sito dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale, nella sezione Alta Formazione al link https://www.uniupo.it/it/corsi/master/master-di-i-livello/data-management-e-coordinamento-delle-sperimentazioni-cliniche-iv-ed .
INFO: scrivere a [email protected].

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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