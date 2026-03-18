Ospedale e Università di Alessandria: entro il 27 marzo le domande per il Master in ‘Data management’

È online il bando per la IV edizione del Master universitario di I livello in “Data Management e Coordinamento delle Sperimentazioni Cliniche”, promosso dall’Università degli Studi del Piemonte Orientale in collaborazione con il DAIRI dell’Ospedale–Universitario di Alessandria.
L’obiettivo è formare Coordinatori di Ricerca Clinica (CRC), figure professionali sempre più centrali nella gestione dei dati, nell’analisi statistica e nella presentazione dei risultati delle sperimentazioni cliniche. In un contesto in cui la ricerca clinica richiede un approccio multidisciplinare e l’integrazione di competenze diverse – mediche, infermieristiche, biologiche, statistiche e farmaceutiche – il Coordinatore di Ricerca Clinica rappresenta infatti un elemento chiave per garantire qualità, rigore metodologico e corretta conduzione dei trial.
Il Master si svolgerà ad Alessandria, con lezioni il venerdì e il sabato in modalità streaming, da maggio 2026 a luglio 2027, per un totale di 1.150 ore complessive, di cui 368 di didattica frontale e 300 di attività pratica. La quota di iscrizione è pari a 1.850 euro per il percorso completo, con possibilità di iscrizione a singoli corsi al costo di 200 euro.
L’accesso al Master è riservato ai laureati nelle discipline indicate nel bando, tra cui Biotecnologie, Scienze biologiche, Statistica, Professioni sanitarie, Farmacia, Medicina e altre aree affini, mentre l’iscrizione a singoli insegnamenti è aperta anche ai diplomati di scuola secondaria superiore.
I 10 migliori studenti, selezionati dalla commissione sulla base del curriculum vitae, potranno usufruire di un contributo di 1.500 euro ciascuno grazie al supporto della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria.