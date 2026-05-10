ACLI: a cosa serve la ricostituzione della pensione?

Dopo la liquidazione della pensione può accadere che l’importo riconosciuto non rispecchi pienamente tutta la contribuzione maturata nel corso della vita lavorativa. In questi casi, la normativa prevede uno strumento di tutela: la Ricostituzione della Pensione.
La Ricostituzione consente di ricalcolare l’importo della pensione, entro i termini stabiliti dalla Legge, valorizzando contributi – obbligatori, figurativi o da riscatto – versati o maturati prima della decorrenza della pensione, ma non valutati correttamente al momento della prima liquidazione.
Se l’esito è positivo, le variazioni dell’importo operano dalla decorrenza originaria della pensione quindi possono essere riconosciuti anche arretrati.
In alcuni casi durante l’istruttoria possono essere rideterminati periodi di contribuzione che erano stati valutati nella prima liquidazione. Questo può comportare una modifica della decorrenza originaria della pensione oppure una riduzione dell’importo della pensione.
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