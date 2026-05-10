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ACLI: a cosa serve la ricostituzione della pensione?

DiRaimondo Bovone

Mag 10, 2026 , , , ,

Dopo la liquidazione della pensione può accadere che l’importo riconosciuto non rispecchi pienamente tutta la contribuzione maturata nel corso della vita lavorativa. In questi casi, la normativa prevede uno strumento di tutela: la Ricostituzione della Pensione.
La Ricostituzione consente di ricalcolare l’importo della pensione, entro i termini stabiliti dalla Legge, valorizzando contributi – obbligatori, figurativi o da riscatto – versati o maturati prima della decorrenza della pensione, ma non valutati correttamente al momento della prima liquidazione.
Se l’esito è positivo, le variazioni dell’importo operano dalla decorrenza originaria della pensione quindi possono essere riconosciuti anche arretrati.
In alcuni casi durante l’istruttoria possono essere rideterminati periodi di contribuzione che erano stati valutati nella prima liquidazione. Questo può comportare una modifica della decorrenza originaria della pensione oppure una riduzione dell’importo della pensione.

Sede Provinciale di ALESSANDRIA – Via Faà di Bruno 79 -15121 Alessandria Tel. 0131/25.10.91
Segretariato Sociale di ACQUI TERME – Via Nizza 60/B – 15011 Acqui Terme – Tel. 0131.25.10.91
Sede Zonale di CASALE MONFERRATO Piazza Tavallini, 1 -15033 Casale Monferrato – Tel. 0142/41.87.11
Segretariato Sociale di NOVI LIGURE – Via P. Isola 54/56 -15067 Novi Ligure – Tel. 0143/74.66.97
Sede Zonale di TORTONA – Via Emilia 264 -15057 Tortona – Tel. 0131/81.21.91
Segretariato Sociale di VALENZA – c/o Comunità Parrocchiale Via Pellizzari 1 – 15048 Valenza – Tel. 0131/94.34.04

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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