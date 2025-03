Martedì 18 marzo: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Massimo Giletti (1962), Italia, presentatore.

famiglia di industriali tessili biellesi (Giletti spa, è presidente), laureato in Legge, entrò in RAI e lavorò a ‘Mixer’ (6 anni), poi ‘Mattina in famiglia’, ‘I Fatti vostri’, ‘Telethon’. Alla domenica pomeriggio guidò ‘L’arena’ dentro ‘Domenica in’ (’13-’17), poi passò a ‘La 7′ a condurre ‘Non è l’arena’. Tifoso juventino, cattolico, dal ’12 conduce da Pietrelcina ‘Una voce per Padre Pio nel mondo’. Rientrato in Rai nel 2024 con “La TV fa 70”, ora conduce “Lo stato delle cose” su RaiTre.