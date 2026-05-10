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Tg Ambiente – 10/5/2026

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Mag 10, 2026


ROMA (ITALPRESS) – In questo numero del Tg Ambiente, prodotto dall’Italpress in collaborazione con TeleAmbiente:
– Ue lancia nuovo fondo per investimenti green
– Italia Green Film Festival, a Roma la 7ª edizione
– Italiani interessati ai temi ambientali ma si fidano poco dei social
– Torna a Roma Ecofuturo, il festival delle ecotecnologie e dell’innovazione
mgg/gtr/col

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