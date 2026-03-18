Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Salute & Scienza

Ospedale di Alessandria: paziente centenaria operata per un’occlusione intestinale

DiRaimondo Bovone

Mar 18, 2026 , , , , , , , ,
L'equipe di Chirurgia d'Urgenza

Si chiama Lucia (nome di fantasia) e ha quasi 100 anni la paziente arrivata al Pronto Soccorso dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Alessandria con un quadro clinico complesso: difficoltà respiratorie, vomito, dolore toracico. Gli esami strumentali hanno evidenziato una grave occlusione intestinale che, senza un intervento tempestivo, avrebbe avuto conseguenze fatali.

Dopo gli accertamenti in Pronto Soccorso, è stata presa in carico dal reparto Chirurgia d’Urgenza, diretto dal dott. Ferruccio Ravazzoni, che ha condiviso il percorso con Anestesia e Rianimazione generale, diretta dal prof. Gianmaria Cammarota. Condivisa la decisione finale: era necessario intervenire chirurgicamente in regime d’urgenza, nonostante l’età avanzata della paziente.
L’anestesia generale per una paziente di quell’età era una sfida clinica complessa, che richiedeva esperienza, preparazione e capacità di valutazione multidisciplinare. L’intervento, eseguito dall’équipe del dott. Ravazzoni, con tecnica mininvasiva laparoscopica, ha risolto il quadro occlusivo dovuto a una sindrome aderenziale, situazione che si crea quando tessuti cicatriziali interni provocano un’occlusione con conseguente rischio di ischemia e perforazione dell’intestino.
Grazie all’utilizzo di telecamere dedicate che permettono la valutazione in fluorescenza della vitalità dei tessuti, la laparoscopia è l’approccio più vantaggioso per il paziente, perché riduce lo stress chirurgico e il dolore post-operatorio, oltre a favorire spesso le dimissioni in tempi brevi.

La paziente ha avuto un brillante decorso con una rapida ripresa delle normali funzioni fisiologiche, a tal punto da permetterne la dimissione dopo 4 giorni. A distanza di un mese dal rientro a domicilio, Lucia oggi risulta in buone condizioni generali.

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Auto si ribalta in un torrente nel Reggino, tratte in salvo due persone

Mar 18, 2026
IN EVIDENZA

Catturato nel catanese esponente di spicco del clan Mazzei, era ricercato

Mar 18, 2026
Attualità Alessandrina Giovani IN EVIDENZA

Ospedale e Università di Alessandria: entro il 27 marzo le domande per il Master in ‘Data management’

Mar 18, 2026 Raimondo Bovone
0 0 voti
Valutazione articolo
Subscribe
Notificami
guest
0 Commenti
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
Vedi tutti i commenti

Ti sei perso...

Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Salute & Scienza

Ospedale di Alessandria: paziente centenaria operata per un’occlusione intestinale

Mar 18, 2026 Raimondo Bovone
IN EVIDENZA

Auto si ribalta in un torrente nel Reggino, tratte in salvo due persone

Mar 18, 2026
IN EVIDENZA

Catturato nel catanese esponente di spicco del clan Mazzei, era ricercato

Mar 18, 2026
Attualità Alessandrina Giovani IN EVIDENZA

Ospedale e Università di Alessandria: entro il 27 marzo le domande per il Master in ‘Data management’

Mar 18, 2026 Raimondo Bovone
0
Vorremmo sapere cosa ne pensi, scrivi un commento.x