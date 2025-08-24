‘Genitori si diventa’, il nuovo libro di Emanuela Proietti Farinelli, figlia di un ex-calciatore grigio

Una guida interessante per il mestiere più difficile del mondo. Disponibile on line a € 15.56, copertina flessibile. L’autrice, Emanuela Proietti Farinelli, è figlia di un ex-calciatore, oggi 80enne, Vincenzo Proietti Farinelli, che vestì la maglia grigia dell’Alessandria in serie C per 2 stagioni (70-71 e 71-72), con 44 presenze e 13 gol.

RECENSIONE DI UN PROFESSIONISTA – Un libro straordinario, una guida alla genitorialità sorprendente. Come psicoterapeuta pediatrico, posso dire che è un manuale denso di partecipazione empatica dell’autrice, con alcuni frammenti di esperienza vissuta come madre, da un lato, e dall’altro con meticolosità scientifica bio-psico-relazionale, toccando i temi fondamentali della crescita di un figlio, fino ad abbracciare le implicazioni medico-psicologiche sulla madre e il contesto familiare-ambientale in toto.

Raccomandatissimo per chi si avvicina al mondo del concepimento, sia come genitore che come professionista del settore. Geniale l’autrice, che ha saputo coniugare temi complessi ad alto valore scientifico all’interno di un linguaggio chiaro ed immediato. Questo manuale arriva dritto alla coscienza e al cuore.