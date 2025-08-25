I cantieri della Regione Piemonte: lavoro per 1.363 persone, investimento 10.3 milioni €

La Regione Piemonte ha approvato la totalità dei cantieri di lavoro richiesti dagli Enti che hanno partecipato al bando 2025. L’investimento complessivo è di 10,3 milioni di euro. L’elenco dei progetti approvati lo trovate qui: https://www.regione.piemonte.it/web/temi/istruzione-formazione-lavoro/lavoro/interventi-per-loccupazione/cantieri-lavoro

CANTIERI DI LAVORO – 353 progetti per permettere l’inserimento lavorativo di 1.363 persone in difficoltà all’interno degli enti pubblici locali (Comuni, Unioni di Comuni e organismi di diritto pubblico). Il finanziamento sarà assegnato in due tranche: la prima con 321 progetti per 1.282 lavoratori. I contributi per restanti 32 cantieri (disoccupati over 45 e per persone disabili) e per ulteriori 66 lavoratori, saranno formalizzati entro il mese di settembre.

I Cantieri di lavoro costituiscono un’occasione di ripartenza per chi è da tempo fuori dal mercato del lavoro, contribuendo all’acquisizione e al consolidamento di competenze professionali e facilitando il reinserimento lavorativo. Il cantiere non instaura un vero e proprio rapporto di lavoro tra il soggetto inserito e l’ente, ma rappresenta un’opportunità per entrambi: per il primo, un’integrazione al reddito e un’occasione di socializzazione e di apprendimento di competenze; per il secondo un supporto nella realizzazione di opere di manutenzione dei beni pubblici e di servizio alla comunità.

I NUMERI PER PROVINCIA

Alessandria – richiesti 109 lavoratori di cui: 9 carcerati, 49 disoccupati over 45, 44 disoccupati over 58, 7 disabili;

Asti – richiesti 100 lavoratori di cui: 63 disoccupati over 45, 33 disoccupati over 58, 4 disabili;

Biella – richiesti 20 lavoratori di cui:1 carcerato, 2 disoccupati over 45, 15 disoccupati over 58, 2 disabili;

Cuneo – richiesti 69 lavoratori di cui: 13 carcerati, 6 disoccupati over 45, 42 disoccupati over 58, 8 disabili;

Novara – richiesti 121 lavoratori di cui: 6 carcerati, 32 disoccupati over 45, 72 disoccupati over 58, 11 disabili;

Torino – richiesti 768 lavoratori di cui: 24 carcerati, 246 disoccupati over 45, 440 disoccupati over 58, 58 disabili;

Verbania – richiesti 59 lavoratori di cui: 1 carcerato, 25 disoccupati over 45, 33 disoccupati over 58;

Vercelli – richiesti 36 lavoratori di cui: 2 carcerati, 18 disoccupati over 45, 16 disoccupati over 58.