I cantieri della Regione Piemonte: lavoro per 1.363 persone, investimento 10.3 milioni €

Raimondo Bovone

Ago 25, 2025

La Regione Piemonte ha approvato la totalità dei cantieri di lavoro richiesti dagli Enti che hanno partecipato al bando 2025. L’investimento complessivo è di 10,3 milioni di euro. L’elenco dei progetti approvati lo trovate qui: https://www.regione.piemonte.it/web/temi/istruzione-formazione-lavoro/lavoro/interventi-per-loccupazione/cantieri-lavoro

CANTIERI DI LAVORO – 353 progetti per permettere l’inserimento lavorativo di 1.363 persone in difficoltà all’interno degli enti pubblici locali (Comuni, Unioni di Comuni e organismi di diritto pubblico). Il finanziamento sarà assegnato in due tranche: la prima con 321 progetti per 1.282 lavoratori. I contributi per restanti 32 cantieri (disoccupati over 45 e per persone disabili) e per ulteriori 66 lavoratori, saranno formalizzati entro il mese di settembre.

I Cantieri di lavoro costituiscono un’occasione di ripartenza per chi è da tempo fuori dal mercato del lavoro, contribuendo all’acquisizione e al consolidamento di competenze professionali e facilitando il reinserimento lavorativo. Il cantiere non instaura un vero e proprio rapporto di lavoro tra il soggetto inserito e l’ente, ma rappresenta un’opportunità per entrambi: per il primo, un’integrazione al reddito e un’occasione di socializzazione e di apprendimento di competenze; per il secondo un supporto nella realizzazione di opere di manutenzione dei beni pubblici e di servizio alla comunità.

I NUMERI PER PROVINCIA
Alessandria – richiesti 109 lavoratori di cui: 9 carcerati, 49 disoccupati over 45, 44 disoccupati over 58, 7 disabili;
Asti – richiesti 100 lavoratori di cui: 63 disoccupati over 45, 33 disoccupati over 58, 4 disabili;
Biella – richiesti 20 lavoratori di cui:1 carcerato, 2 disoccupati over 45, 15 disoccupati over 58, 2 disabili;
Cuneo – richiesti 69 lavoratori di cui: 13 carcerati, 6 disoccupati over 45, 42 disoccupati over 58, 8 disabili;
Novara – richiesti 121 lavoratori di cui: 6 carcerati, 32 disoccupati over 45, 72 disoccupati over 58, 11 disabili;
Torino – richiesti 768 lavoratori di cui: 24 carcerati, 246 disoccupati over 45, 440 disoccupati over 58, 58 disabili;
Verbania – richiesti 59 lavoratori di cui: 1 carcerato, 25 disoccupati over 45, 33 disoccupati over 58;
Vercelli – richiesti  36 lavoratori di cui: 2 carcerati, 18 disoccupati over 45, 16 disoccupati over 58.

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

