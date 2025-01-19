Costume & Società Video

Fedez chiede scusa a Sinner: “Mi assumo tutta la responsabilità”

Set 19, 2025


MILANO (ITALPRESS) – “Io avevo scritto due righe per chiarire la situazione, poi ho pensato che la cosa più giusta, anche un po’ più imbarazzante, molto più imbarazzante che potevo fare era parlarne a viso aperto con voi e non farlo da dietro uno schermo. E credo sia la cosa più giusta. Credo che se una rima non viene capita l’errore è di chi ha scritto quella rima, quindi mi assumo tutte le responsabilità e non voglio scappare da questa cosa, assolutamente. Quello che volevo fare mi è riuscito malissimo. Non ci sono riuscito e l’unica cosa che posso fare davanti a voi è chiedere scusa”. Queste le parole di Fedez, nel corso del suo concerto all’Unipol Forum di Assago in merito alle polemiche degli ultimi giorni scatenate da una sua storia Instagram nel quale accostava il nome di Jannik Sinner a quello di Adolf Hitler.

