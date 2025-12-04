Sport Video

La fiamma olimpica arriva al Quirinale, Paolini la consegna a Mattarella

Di

Dic 4, 2025


ROMA (ITALPRESS) – La fiamma olimpica di Milano-Cortina arriva al Quirinale. La tennista Jasmine Paolini ha consegnato al presidente della Repubblica Sergio Mattarella la lanterna portata in Italia da Atene. Presenti anche Giovanni Malagò e Andrea Varnier, rispettivamente presidente e ad di Fondazione Milano Cortina, il numero uno del Coni Luciano Buonfiglio e il segretario generale Carlo Mornati, e i sindaci di Milano e Cortina, Giuseppe Sala e Gianluca Lorenzi.

glb/gtr/mca2
(Fonte video: Quirinale)

Di

Articoli correlati

Calcio Sport

Coppa Italia: rivincita Lazio contro il Milan, 1-0 firmato Zaccagni

Dic 5, 2025
Sport

Nuoto, Europei in vasca corta: oro e record del mondo per la staffetta italiana

Dic 4, 2025
Calcio Sport

Coppa Italia: il Bologna batte 2-1 il Parma e passa ai quarti

Dic 4, 2025

Ti sei perso...

Attualità Alessandrina Eventi IN EVIDENZA

‘Terapia sospesa’, progetto di Lions e me.dea per le donne vittime di violenza, domani in Comune alle 10

Dic 5, 2025 Raimondo Bovone
Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Utilità

Il meteo del fine settimana

Dic 5, 2025 Raimondo Bovone
Calcio Sport

Coppa Italia: rivincita Lazio contro il Milan, 1-0 firmato Zaccagni

Dic 5, 2025
Sport

Nuoto, Europei in vasca corta: oro e record del mondo per la staffetta italiana

Dic 4, 2025