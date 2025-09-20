MCL: ‘Arcobaleno di Mirko’ a Carezzano, un progetto educativo per ragazzi dai 6 ai 14 anni

Il Circolo MCL “L’Arcobaleno di Mirko” è oggi accanto alle famiglie con bambini e adolescenti in età scolare attraverso l’apertura di una nuova scuola paritaria, situata a Carezzano, in Strada Comunale dei Boschi 15. L’iniziativa, studiata e seguita passo a passo dal vicepresidente provinciale MCL Marco Mazzoni, nasce con l’obiettivo di trasmettere alle nuove generazioni, i futuri cittadini, quei valori che hanno reso grande la nostra nazione, gli stessi che il Movimento Cristiano Lavoratori sostiene da sempre.

Si tratta di un progetto educativo innovativo e inclusivo, ove la scuola si presenta come un ambiente moderno, divertente, immerso nel verde e a stretto contatto con la natura. L’attenzione ai processi di crescita degli alunni e il rispetto delle loro unicità ne costituiscono la base fondante. Il progetto educativo e didattico, denominato ‘La coscienza della scuola, la scuola con una nuova coscienza’, è rivolto a bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni e integra il percorso della scuola primaria e secondaria di primo grado.

L’idea è quella di creare una comunità educativa alternativa, dove il bambino viene posto al centro come persona completa, capace di apprendere attraverso esperienza, relazione e ascolto profondo.

Con questa iniziativa, il Movimento Cristiano Lavoratori di Alessandria raggiunge un nuovo e importante obiettivo: offrire al territorio una scuola che unisce tradizione e innovazione, fede e crescita civile, educazione e comunità. Le attività previste seguiranno i programmi ministeriali, arricchiti da: Laboratori di arte, teatro, musica e scrittura creativa – Attività all’aperto (orto, esplorazioni, educazione ambientale) – Percorsi di educazione emozionale e relazionale – Incontri culturali con autori, artisti e artigiani – Giornate condivise con le famiglie e momenti di autoformazione per adulti – Collaborazioni con associazioni impegnate sul fronte del disagio infantile e della disabilità.

INFO – Circolo MCL “Arcobaleno di Mirko” Strada Comunale dei Boschi, 15 – Carezzano (AL)