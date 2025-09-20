Attualità Alessandrina Costume & Società Cultura

MCL: ‘Arcobaleno di Mirko’ a Carezzano, un progetto educativo per ragazzi dai 6 ai 14 anni

DiRaimondo Bovone

Set 20, 2025 , , , , ,

Il Circolo MCL “L’Arcobaleno di Mirko” è oggi accanto alle famiglie con bambini e adolescenti in età scolare attraverso l’apertura di una nuova scuola paritaria, situata a Carezzano, in Strada Comunale dei Boschi 15. L’iniziativa, studiata e seguita passo a passo dal vicepresidente provinciale MCL Marco Mazzoni, nasce con l’obiettivo di trasmettere alle nuove generazioni, i futuri cittadini, quei valori che hanno reso grande la nostra nazione, gli stessi che il Movimento Cristiano Lavoratori sostiene da sempre.

Si tratta di un progetto educativo innovativo e inclusivo, ove la scuola si presenta come un ambiente moderno, divertente, immerso nel verde e a stretto contatto con la natura. L’attenzione ai processi di crescita degli alunni e il rispetto delle loro unicità ne costituiscono la base fondante. Il progetto educativo e didattico, denominato ‘La coscienza della scuola, la scuola con una nuova coscienza’, è rivolto a bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni e integra il percorso della scuola primaria e secondaria di primo grado.
L’idea è quella di creare una comunità educativa alternativa, dove il bambino viene posto al centro come persona completa, capace di apprendere attraverso esperienza, relazione e ascolto profondo.

Con questa iniziativa, il Movimento Cristiano Lavoratori di Alessandria raggiunge un nuovo e importante obiettivo: offrire al territorio una scuola che unisce tradizione e innovazione, fede e crescita civile, educazione e comunità. Le attività previste seguiranno i programmi ministeriali, arricchiti da: Laboratori di arte, teatro, musica e scrittura creativa – Attività all’aperto (orto, esplorazioni, educazione ambientale) – Percorsi di educazione emozionale e relazionale – Incontri culturali con autori, artisti e artigiani – Giornate condivise con le famiglie e momenti di autoformazione per adulti – Collaborazioni con associazioni impegnate sul fronte del disagio infantile e della disabilità.

INFO – Circolo MCL “Arcobaleno di Mirko” Strada Comunale dei Boschi, 15 – Carezzano (AL)

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

Articoli correlati

Attualità Alessandrina Economia IN EVIDENZA

‘Green Communities’, il Piemonte fa scuola: tour nei 12 territori e 23 milioni di investimenti

Set 20, 2025 Raimondo Bovone
Costume & Società Video

Fedez chiede scusa a Sinner: “Mi assumo tutta la responsabilità”

Set 19, 2025
Attualità Alessandrina Motori Sport

Ferrari Club Alessandria: divertimento e competizione alla “6 Ore Kart” di Bosco Marengo

Set 19, 2025 Raimondo Bovone
0 0 voti
Valutazione articolo
Subscribe
Notificami
guest
0 Commenti
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
Vedi tutti i commenti

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Turismo Magazine – 20/9/2025

Set 20, 2025
Attualità Alessandrina Costume & Società Cultura

MCL: ‘Arcobaleno di Mirko’ a Carezzano, un progetto educativo per ragazzi dai 6 ai 14 anni

Set 20, 2025 Raimondo Bovone
Cultura & Eventi Eventi Giovani

Musica: “Solo con Te”, il nuovo singolo del cantautore romano AKU BOY, è uscito ieri

Set 20, 2025 Raimondo Bovone
Attualità Alessandrina Economia IN EVIDENZA

‘Green Communities’, il Piemonte fa scuola: tour nei 12 territori e 23 milioni di investimenti

Set 20, 2025 Raimondo Bovone
0
Vorremmo sapere cosa ne pensi, scrivi un commento.x