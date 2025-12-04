Sport Video

Fiumicino: atterrata la fiamma olimpica di Milano-Cortina 2026

Dic 4, 2025


ROMA (ITALPRESS) – La fiamma olimpica di Milano-Cortina 2026 é atterrata a Fiumicino dopo il volo partito da Atene, dove è stata consegnata alla delegazione italiana. Ad accompagnare la fiaccola il presidente della Fondazione Milano-Cortina, Giovanni Malagò, il numero 1 del Coni, Luciano Buonfiglio e la tennista Jasmine Paolini, tedofora allo stadio Panathinaiko. Da venerdì la torcia inizierà il suo percorso nel Paese prima di entrare a San Siro il 6 febbraio prossimo, per la cerimonia di apertura dei Giochi Invernali.

