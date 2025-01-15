Salute & Scienza Video

Disturbi nel sonno nei bambini, i consigli per guidarli nel riposo

Di

Set 15, 2025


MILANO (ITALPRESS) – “Il sonno è uno degli argomenti principali dal neonato fino all’età adulta: ha delle caratteristiche peculiari nei primi mesi di vita, per poi stabilizzarsi dall’età pediatrica avanzata fino a quella adulta. Un genitore pensa che il bambino abbia in maniera innata la capacità di addormentarsi, ma dobbiamo capire che il sonno nel feto e nel neonato occupa circa 16-17 ore e va a diminuire gradualmente; nell’età scolare i bambini dovrebbero comunque dormire 9-10 ore”. Così Fabrizio Ciralli, pediatra e neonatologo presso l’ospedale Humanitas San Pio X di Milano, intervistato da Medicina Top, format tv dell’agenzia di stampa Italpress.
col3/gsl

Di

Articoli correlati

Attualità Cronaca Video

Torino: arrestato tunisino vicino a organizzazione jihadista

Set 15, 2025
Attualità Cronaca Video

Latina: smantellata una rete di spaccio, 9 arresti

Set 15, 2025
Economia Video

I Neet costano 24,5 mld, Italia 2^ seconda in Europa

Set 15, 2025

Ti sei perso...

Salute & Scienza Video

Disturbi nel sonno nei bambini, i consigli per guidarli nel riposo

Set 15, 2025
TOP NEWS

Stress e intestino: un legame che pesa sulla salute delle donne

Set 15, 2025
IN EVIDENZA

Lumsa University Africa Center, Bonini “Un ponte con il futuro”

Set 15, 2025
IN EVIDENZA

Nato, Crosetto “Se richiesto più impegno su fianco est decideremo”

Set 15, 2025