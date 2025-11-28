Volley femminile B1: Acrobatica Alessandria pronta al big-match di Garlasco

Sarà un fine settimana da scossone in testa: le gare in programma potrebbero cambiare le posizioni nelle zone alte della classifica. Acrobatica Alessandria torna in campo domani, sabato 29 novembre, alle 20,30 al Palasport di Garlasco contro il Volley 2001, 2° classifica a 17 punti, alla pari con le ragazze di Napolitano. E nello stesso turno l’altra sfida ‘pesante’ sarà tra Mondovi’ (16) e Florens Vigevano (19), prima da sola.

Le ragazze alessandrine, ancora senza Martina Balboni, dopo la prima sconfitta stagionale si preparano a sfidare un’avversario che crescendo gara dopo gara. Così il presidente Andrea La Rosa: “Sarà una partita molto difficile, ma confido in una grande prova delle nostre ragazze. Dobbiamo fare in modo che la sconfitta in casa resti solo un episodio, ripartendo dalle 6 vittorie consecutive dell’avvio di campionato. La battuta d’arresto con Mondovì è acqua passata, sono sicuro che la squadra darà il massimo”.

Navigazione articoli