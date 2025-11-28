ACI Alessandria: concorso di eleganza con le Auto d’Epoca, protagoniste il 4 dicembre

Sull’onda del grande successo dell’evento Ruote nella Storia organizzato da Automobile Club Alessandria, il sodalizio annuncia un nuovo appuntamento pensato per concludere in bellezza la stagione dei motori ruggenti: il Concorso di Eleganza dedicato alle vetture storiche, in programma il 4 dicembre, dalle ore 18 fino alla premiazione prevista per le 20, nel quartiere Pista di Alessandria.

Le vetture partecipanti saranno messe in mostra in via Lombroso (nel tratto tra via Wagner e via Aspromonte) e potranno essere votate dal pubblico fino alle ore 19.30 e proprio questo rappresenta una piacevole novità: la giuria popolare, che potrà recarsi allo stand dedicato per esprimere la propria preferenza e ricevere un gadget ricordo dell’evento. Un modo per coinvolgere ancora di più il pubblico e rendere la serata un momento di condivisione tra appassionati, collezionisti e semplici curiosi.

Questi autentici gioielli del motorismo storico rimarranno quindi esposti sino al termine della cena organizzata presso la Trattoria Il Paladino, offrendo così agli ospiti un’ulteriore occasione per ammirarli anche in serata. Un sentito ringraziamento va al Comune di Alessandria, che ha sostenuto e collaborato alla realizzazione dell’iniziativa, e ai partner dell’evento: la Trattoria Il Paladino, Sara Assicurazioni e il concessionario GrandiAuto, il cui prezioso contributo ha reso possibile questa nuova serata dedicata all’eleganza e alla storia dell’automobile.

INFO – Automobile Club Alessandria – Tel. 0131-260553 – Email: [email protected]