Attualità Alessandrina Eventi Motori

ACI Alessandria: concorso di eleganza con le Auto d’Epoca, protagoniste il 4 dicembre

DiRaimondo Bovone

Nov 28, 2025 , , ,

Sull’onda del grande successo dell’evento Ruote nella Storia organizzato da Automobile Club Alessandria, il sodalizio annuncia un nuovo appuntamento pensato per concludere in bellezza la stagione dei motori ruggenti: il Concorso di Eleganza dedicato alle vetture storiche, in programma il 4 dicembre, dalle ore 18 fino alla premiazione prevista per le 20, nel quartiere Pista di Alessandria.
Le vetture partecipanti saranno messe in mostra in via Lombroso (nel tratto tra via Wagner e via Aspromonte) e potranno essere votate dal pubblico fino alle ore 19.30 e proprio questo rappresenta una piacevole novità: la giuria popolare, che potrà recarsi allo stand dedicato per esprimere la propria preferenza e ricevere un gadget ricordo dell’evento. Un modo per coinvolgere ancora di più il pubblico e rendere la serata un momento di condivisione tra appassionati, collezionisti e semplici curiosi.

Questi autentici gioielli del motorismo storico rimarranno quindi esposti sino al termine della cena organizzata presso la Trattoria Il Paladino, offrendo così agli ospiti un’ulteriore occasione per ammirarli anche in serata. Un sentito ringraziamento va al Comune di Alessandria, che ha sostenuto e collaborato alla realizzazione dell’iniziativa, e ai partner dell’evento: la Trattoria Il Paladino, Sara Assicurazioni e il concessionario GrandiAuto, il cui prezioso contributo ha reso possibile questa nuova serata dedicata all’eleganza e alla storia dell’automobile.

INFO – Automobile Club Alessandria – Tel. 0131-260553 – Email: [email protected]

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

Articoli correlati

Attualità Alessandrina Sport

Volley femminile B1: Acrobatica Alessandria pronta al big-match di Garlasco

Nov 28, 2025 Raimondo Bovone
Attualità Alessandrina Cultura & Eventi Libri

Presentazione del libro ‘L’odore delle cose perdute’ di Giacomo Mazzarino, domenica 30 a Casale

Nov 28, 2025 Raimondo Bovone
Attualità Alessandrina Cultura & Eventi Mostre

Arte moderna e contemporanea alla Galleria Soave: mostra di Massimo Orsi dal 29 novembre

Nov 28, 2025 Raimondo Bovone
0 0 voti
Valutazione articolo
Subscribe
Notificami
guest
0 Commenti
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
Vedi tutti i commenti

Ti sei perso...

Attualità Alessandrina Eventi Motori

ACI Alessandria: concorso di eleganza con le Auto d’Epoca, protagoniste il 4 dicembre

Nov 28, 2025 Raimondo Bovone
Attualità Alessandrina Sport

Volley femminile B1: Acrobatica Alessandria pronta al big-match di Garlasco

Nov 28, 2025 Raimondo Bovone
Attualità Alessandrina Cultura & Eventi Libri

Presentazione del libro ‘L’odore delle cose perdute’ di Giacomo Mazzarino, domenica 30 a Casale

Nov 28, 2025 Raimondo Bovone
Attualità Alessandrina Cultura & Eventi Mostre

Arte moderna e contemporanea alla Galleria Soave: mostra di Massimo Orsi dal 29 novembre

Nov 28, 2025 Raimondo Bovone
0
Vorremmo sapere cosa ne pensi, scrivi un commento.x