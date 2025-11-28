Presentazione del libro ‘L’odore delle cose perdute’ di Giacomo Mazzarino, domenica 30 a Casale

Si svolgerà domenica 30 novembre alle ore 19,30, presso il Birrificio Moonfra di Casale Monferrato, la presentazione del libro “L’odore delle cose perdute” dello scrittore casalese Giacomo Mazzarino.

Si tratta del racconto struggente, poetico e sorprendentemente lucido di un cane di campagna, Chico, che osserva e respira il mondo dal basso. Tra silenzi e odori dimenticati, Chico ci guida dentro la vita degli umani che lo circondano – le loro assenze, le loro fatiche, gli amori che svaniscono – e lo fa con una voce tenera, ironica, mai retorica. Attraverso il suo naso, Chico raccoglie tracce invisibili di esistenze spezzate e speranze tenaci, in un viaggio tra memoria e perdita, tra affetto e solitudine. Non è un cane-eroe, ma un cane vero, che sa riconoscere un addio da uno sbadiglio e un abbraccio vero da uno per finta. Una storia profonda e leggera insieme, in cui si ride, si annusa e si trattiene il fiato, perché ogni pagina profuma di qualcosa che credevamo di aver dimenticato.

A presentare l’evento, la giornalista e scrittrice monferrina Veronica Iannotti.

Accompagnamento musicale a cura di Gaetano Trasi, già frontman della band “Modello Giuditta”.

INFO – prenotazioni tel: 0142-234234 / email: [email protected]