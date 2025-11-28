Attualità Alessandrina Cultura & Eventi Libri

Presentazione del libro ‘L’odore delle cose perdute’ di Giacomo Mazzarino, domenica 30 a Casale

DiRaimondo Bovone

Nov 28, 2025 , , , , ,

Si svolgerà domenica 30 novembre alle ore 19,30, presso il Birrificio Moonfra di Casale Monferrato, la presentazione del libro “L’odore delle cose perdute” dello scrittore casalese Giacomo Mazzarino.

Si tratta del racconto struggente, poetico e sorprendentemente lucido di un cane di campagna, Chico, che osserva e respira il mondo dal basso. Tra silenzi e odori dimenticati, Chico ci guida dentro la vita degli umani che lo circondano – le loro assenze, le loro fatiche, gli amori che svaniscono – e lo fa con una voce tenera, ironica, mai retorica. Attraverso il suo naso, Chico raccoglie tracce invisibili di esistenze spezzate e speranze tenaci, in un viaggio tra memoria e perdita, tra affetto e solitudine. Non è un cane-eroe, ma un cane vero, che sa riconoscere un addio da uno sbadiglio e un abbraccio vero da uno per finta. Una storia profonda e leggera insieme, in cui si ride, si annusa e si trattiene il fiato, perché ogni pagina profuma di qualcosa che credevamo di aver dimenticato.
A presentare l’evento, la giornalista e scrittrice monferrina Veronica Iannotti.
Accompagnamento musicale a cura di Gaetano Trasi, già frontman della band “Modello Giuditta”.
INFO – prenotazioni tel: 0142-234234 / email: [email protected]

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

Articoli correlati

Attualità Alessandrina Cultura & Eventi Mostre

Arte moderna e contemporanea alla Galleria Soave: mostra di Massimo Orsi dal 29 novembre

Nov 28, 2025 Raimondo Bovone
Attualità Alessandrina Cronaca IN EVIDENZA

La Guardia di Finanza di Tortona ha donato 352 giubbini ai volontari dell’Ordine di Malta

Nov 28, 2025 Raimondo Bovone
Attualità Alessandrina Economia IN EVIDENZA

L’ammorbidente ‘Mon amour’ Paglieri sbarca in TV, dopo anni di passaparola

Nov 28, 2025 Raimondo Bovone
0 0 voti
Valutazione articolo
Subscribe
Notificami
guest
0 Commenti
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
Vedi tutti i commenti

Ti sei perso...

Attualità Alessandrina Cultura & Eventi Libri

Presentazione del libro ‘L’odore delle cose perdute’ di Giacomo Mazzarino, domenica 30 a Casale

Nov 28, 2025 Raimondo Bovone
Attualità Alessandrina Cultura & Eventi Mostre

Arte moderna e contemporanea alla Galleria Soave: mostra di Massimo Orsi dal 29 novembre

Nov 28, 2025 Raimondo Bovone
Attualità Alessandrina Cronaca IN EVIDENZA

La Guardia di Finanza di Tortona ha donato 352 giubbini ai volontari dell’Ordine di Malta

Nov 28, 2025 Raimondo Bovone
Attualità Alessandrina Economia IN EVIDENZA

L’ammorbidente ‘Mon amour’ Paglieri sbarca in TV, dopo anni di passaparola

Nov 28, 2025 Raimondo Bovone
0
Vorremmo sapere cosa ne pensi, scrivi un commento.x