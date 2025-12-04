Le cartoline di Tony Frisina in mostra a Palazzo Cuttica da sabato 6 a lunedì 8 dicembre

Il titolo della mostra è ‘Ci vediamo in cartolina – Alessandria e il Natale attraverso lo sguardo di un altro tempo’ e sarà inaugurata sabato 6 dicembre alle ore 11 presso il Museo Civico di Palazzo Cuttica, via Parma 1. L’esposizione sarà visibile nei 3 giorni dalle 15 alle 19. INGRESSO LIBERO.
