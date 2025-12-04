Attualità Alessandrina Cultura & Eventi Mostre

Le cartoline di Tony Frisina in mostra a Palazzo Cuttica da sabato 6 a lunedì 8 dicembre

Dic 4, 2025 , , , , , , ,

Il titolo della mostra è ‘Ci vediamo in cartolina – Alessandria e il Natale attraverso lo sguardo di un altro tempo’ e sarà inaugurata sabato 6 dicembre alle ore 11 presso il Museo Civico di Palazzo Cuttica, via Parma 1. L’esposizione sarà visibile nei 3 giorni dalle 15 alle 19. INGRESSO LIBERO.

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

