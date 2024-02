Settimo risultato utile di fila: col 3-2 all’Ancona la Juventus Next Gen aggancia la zona playoff

La baby-Juve di Massimo Brambilla aggancia la zona playoff con la vittoria sull’Ancona, un 3-2 vibrante, divertente, giocato a viso aperto mettendo in mostra le migliori qualità di entrambe le squadre. Con questi 3 punti, settimo risultato utile di fila, la seconda squadra bianconera raggiunge i 30 punti, dentro la zona playoff, mentre i dorici, alla seconda sconfitta consecutiva, restano a quota 25, appena sopra i playout.

Per la seconda volta consecutiva Brambilla ha giocato col 3-4-2-1, cioè due trequartisti dietro la punta centrale, e la scelta ha dato i suoi frutti come già avvenne a Ferrara. E come, fra l’atro, sperimentò anche nel girone d’andata, quando in questa squadra giocava Yildiz, ora stabilmente con Allegri in prima squadra.

Ma la partita è stata difficile, giocata dagli ospiti col pressing altissimo e i baby bianconeri in difficoltà nella prima mezzora. Poi, calata l’impossibile intensità biancorossa, la Juve è venuta fuori, ma ha dovuto mettercela tutta per rimontare due volte gli ospiti, andando a vincerla con la grande qualità dei suoi elementi e la fisicità generale che li porta a finire le gare in crescendo.

I gol

22′ pt – Giampaolo calcia un corner da sinistra, la traiettoria bassa e non velocissima trae in inganno tutti e si infila sul 2° palo, 0-1.

calcia un corner da sinistra, la traiettoria bassa e non velocissima trae in inganno tutti e si infila sul 2° palo, 38′ pt – cross da sinistra di Rouhi , deviazione di Savona parata dal portiere, sulla respinta Comenencia calcia sul palo, sul rimbalzo Cerri fa tap-in, 1-1 . Gol numero 5 per l’attaccante.

cross da sinistra di , deviazione di parata dal portiere, sulla respinta calcia sul palo, sul rimbalzo fa tap-in, . Gol numero 5 per l’attaccante. 5′ st – l’ Ancona torna avanti con una gol del suo capocannoniere Spagnoli , che tocca quota 10. Cerri ha la palla da rinviare ma si scansa pensando all’uscita del portiere, il 9 ospite capisce in anticipo e segna con un destro in diagonale, 1-2.

l’ torna avanti con una gol del suo capocannoniere , che tocca quota 10. ha la palla da rinviare ma si scansa pensando all’uscita del portiere, il 9 ospite capisce in anticipo e segna con un destro in diagonale, 12′ st – bella combinazione Sekulov-Hasa- Sekulov , destro veloce del macedone e 2-2. E’ il 1° gol dopo il suo ritorno in bianconero.

bella combinazione destro veloce del macedone e 30′ st – punizione di Rouhi dalla trequarti, sul lato opposto contro-cross di Savona, tutto solo sul 2° palo Guerra di testa insacca il 3-2. Per lui gol n. 9.