Alessandria aggrappata alla speranza contro il ‘Lume’: il rientro di Siafa potrebbe portare i gol

In campo domani alle 16.15 allo stadio ‘Tullio Saleri’ di Lumezzane.

Il tema per l’Alessandria è sempre uguale: fare gol e vincere partite. Ma senza segnare (555′ ufficiali + i recuperi, siamo a quasi 600 minuti) non si fanno punti e la serie D aspetta a braccia aperte. La salvezza è assolutamente possibile, visto che mancano 15 gare, ma invertire l’inerzia negativa sembra difficilissimo. Può darsi che gli arrivi di mercato e il rientro dell’equato-guineano Siafa (unico giocatore di serie C in Coppa d’Africa) portino benefici, ma solo il campo dirà.

Quanto al Lumezzane, è in buona condizione: manca il cannoniere principe, ma fin qui ha mandato a rete 13 giocatori.

Squadre

LUMEZZANE – È 8° con 32 punti (9 vinte, 5 pari, 9 perse, reti 26-26), in zona playoff. Arriva dall’1-1 di Fiorenzuola dopo 2 vittorie. L’allenatore Arnaldo Franzini (56) gioca sempre con il 4-3-3 . Squalificato Spini . Miglior marcatore Spini (4).

È (9 vinte, 5 pari, 9 perse, reti 26-26), in zona playoff. Arriva dall’1-1 di Fiorenzuola dopo 2 vittorie. L’allenatore (56) gioca sempre con il . . ALESSANDRIA – Ultima con 14 punti (-1) dopo 3 vinte, 6 pari, 14 perse, gol 12-26. Viene dallo 0-0 con l’Arzignano, non vince da 10 turni e non segna da 6 (555′ + recuperi). Il tecnico Marco Banchini (43) si affida al 3-5-2. Squalificati Femia, Pellegrini. Migliori marcatori Gazoul, Mastalli (3).

Precedenti

Sono 13, frutto di una storia che si articola tutta in serie C. Il bilancio vede in vantaggio i bresciani 5 vittorie a 4, con 4 pareggi, gol 16-14.

La gara di andata, la prima in panchina per Zaza dopo l’esonero di Fiorin, finì 3-0 per il Lumezzane: 75′ Malotti, 91′ Poledri, 93′ Capelli. (dati Museo Grigio)

Giudici di gara

Arbitro: Enrico Cappai (CA)

Assistenti: Andrea Rizzello (Casarano) – Manfredi Scribani (AG)

4° ufficiale: Andrea Terribile (Bassano del Grappa)

Precedenti dell’arbitro

Solo 1: LUM-Ponte San Pietro 2-2 (serie D). Il signor Cappai, al 1° anno in serie C, ha diretto 5 gare in categoria e mai i grigi.