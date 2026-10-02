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Serie C, girone A: nel weekend la Next Gen non gioca col Lumezzane, si recupera martedì 13 alle 16

DiRaimondo Bovone

Ott 2, 2026 , , , , , ,

Tempo di nazionali, tempo di rinvii. La Juventus Next Gen di Massimo Brambilla salterà la gara casalinga contro il Lumezzane, prevista per domenica 4 ottobre e rinviata a martedì 13 ottobre (ore 16).
Il campionato, per la seconda squadra bianconera, riprenderà sabato 10 ottobre in trasferta con l’Arzignano Valchiampo (ore 17.30), cui seguiranno 2 gare di fila al ‘Moccagatta’: l’infrasettimanale con il Lumezzane ed il posticipo di lunedì 19 ottobre contro il Renate (ore 20.30).

LA COPPA DISCIPLINA – Intanto ieri, presso la sede della Lega Pro, la Juventus Next Gen è stata premiata con la Coppa Disciplina della stagione scorsa, ritirata dal dirigente Riccardo Scarzella. Il premio viene assegnato alla squadra che ha subito il minor numero di sanzioni disciplinari (ammonizioni, espulsioni e squalifiche di tesserati più sanzioni o ammende a carico delle società), risultato che certifica il rispetto del fair play, in campo e fuori.

Juve Next Gen premiata con la Coppa Disciplina (foto juventus.com)

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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