Volley femminile B1: Alessandria vince 3-1 in amichevole a Rivarolo. Rapetti convocata al Club Italia

Dopo il flop al torneo di Carcare, l’Alessandria Volley ha reagito vincendo 3-1 contro Finimpianti Rivarolo, al termine di una sfida combattuta, con questi parziali: 20-25, 26-24, 25-23, 25-16. C’è ancora da lavorare per trovare continuità e ridurre le incertezze, ma ieri sera è uscito il carattere.

Rebecca Rapetti

La giocatrice Rebecca Rapetti, classe 2009, è stata convocata al Club Italia del Nord Ovest, su segnalazione del dt delle Attività Giovanili Femminili della FIPAV, Marco Mencarelli. Rebecca prenderà parte allo stage di allenamenti in programma ad Arenzano (GE), presso il Poggio Hotel, da lunedì 5 a venerdì 9 ottobre. Una convocazione che premia il percorso di un’atleta cresciuta nel settore giovanile.

LE PAROLE – Così il ds Alessandra Ferrando sulla Rapetti: “In questi anni è cresciuta tantissimo, come atleta e come ragazza, senza mai perdere serietà, voglia di imparare e attaccamento alla maglia che l’hanno sempre contraddistinta. Il suo inserimento nel roster della B1 non è un regalo, ma il riconoscimento di un percorso e di qualità che Rebecca ha dimostrato di possedere. Questa convocazione deve essere per lei un punto di partenza, un’occasione da vivere con entusiasmo e con la semplicità e la voglia di lavorare che l’hanno portata fin qui”.

Maglia per le gare in casa

ALESSANDRIA VOLLEY ALLA LUNA ROSSA – Domani, sabato 3 ottobre, presso la Discoteca “Luna Rossa” di Bosco Marengo, serata dedicata all’Alessandria Volley con il dj set e la presentazione delle Atlete della B1 e di tutto lo staff per avviare una nuova partnership.

Maglia da trasferta

LE NUOVE DIVISE – Ecco le divise (targate Erreà) che accompagneranno la prima squadra nel campionato di Serie B1 2026/27: blu per le gare in casa, bianco per le trasferte, con dettagli rossi che danno carattere a entrambe.

Pantaloncini