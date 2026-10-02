Premio giornalistico ‘Marchiaro’: il 24 ottobre la premiazione con 2 grandi ospiti

Sabato 24 ottobre alle 16, nell’aula magna del DISIT dell’Università del Piemonte Orientale (viale Michel 11), avverrà la proclamazione dei vincitori del Premio Giornalistico Franco Marchiaro, giunto alla 12^ edizione. Un cambio di sede rispetto alla tradizione, deciso per permettere di accogliere un numero di persone più ampio, considerata la partecipazione di protagonisti di primo piano dell’informazione italiana, a cui saranno consegnati 2 riconoscimenti: Enrico Mentana è il testimone dell’informazione 2026 e riceverà il premio creato appositamente dalla maison Damiani, mentre Cecilia Sala è la vincitrice del premio intitolato a Umberto Eco, nel decennale della scomparsa, dedicato al giornalismo delle piattaforme digitali.

Enrico Mentana

CREDITI – Il premio “Franco Marchiaro”, intitolato al giornalista a lungo capo della redazione alessandrina de La Stampa, è promosso e organizzato dalla Fondazione Solidal Onlus e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, che lo ha inserito nella settimana “E’ Cultura”, evento promosso da ABI ed ACRI per le Fondazioni bancarie. E’ nato grazie alla generosità del dottor Maconi, che ha conferito alla Fondazione Solidal un lascito vincolato all’istituzione di un premio giornalistico in ricordo di Marchiaro. Alla manifestazione partecipano Confcommercio, Confindustria, Unione Artigiani e Collegio Costruttori ANCE, con il patrocinio dell’Ordine Nazionale dei Giornalisti e la Medaglia del presidente della Repubblica.

Cecilia Sala

LE PAROLE – Così Paolo Arrobbio, Presidente della Fondazione CRAL: “La Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria è lieta di sostenere un’iniziativa che premia il miglior giornalismo locale e che contribuisce a ricordare, soprattutto ai più giovani, l’importanza dell’informazione autonoma e indipendente”.

Così Antonio Maconi, presidente Fondazione Solidal: “Siamo onorati di accogliere ospiti di rilievo,le cui voci e testimonianze offrono un contributo fondamentale al dibattito pubblico. La presenza di personalità autorevoli non fa che confermare la centralità di questo appuntamento”.