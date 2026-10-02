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Palermo: rapina un negozio armato di coltello, arrestato un 37enne italiano

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Ott 2, 2026
PALERMO (ITALPRESS) – La Polizia di Stato del Commissariato di P.S. “S.Lorenzo”, ha eseguito la misura della Custodia Cautelare domiciliare nei confronti di un 37enne, palermitano, accusato di rapina. Lo scorso 6 agosto, un uomo con folta barba ed occhiali da sole, aveva effettuato una rapina con un grosso coltello presso un esercizio di casalinghi a Sferracavallo, quando nei locali presi di mira erano presenti una donna ed il fratello minorenne.pc/azn
(Fonte video: Polizia)

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