Palermo: rapina un negozio armato di coltello, arrestato un 37enne italiano

PALERMO (ITALPRESS) – La Polizia di Stato del Commissariato di P.S. “S.Lorenzo”, ha eseguito la misura della Custodia Cautelare domiciliare nei confronti di un 37enne, palermitano, accusato di rapina. Lo scorso 6 agosto, un uomo con folta barba ed occhiali da sole, aveva effettuato una rapina con un grosso coltello presso un esercizio di casalinghi a Sferracavallo, quando nei locali presi di mira erano presenti una donna ed il fratello minorenne.pc/azn

(Fonte video: Polizia)

Navigazione articoli