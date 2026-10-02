Minigolf: trionfo tedesco nella Champions League di Cavriglia, Novi Ligure sfiora il podio

Si è conclusa con uno straordinario successo la Minigolf Champions League ospitata sugli impianti di San Cipriano a Cavriglia (AR), promossa sotto egida internazionale con il supporto della FIGeST Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali: 6 giorni di grande sport che hanno trasformato il Valdarno nella capitale europea del minigolf, accogliendo oltre 150 atleti, tecnici e dirigenti provenienti da tutta Europa. A dettare legge sui campi di gara sono state le fortissime squadre tedesche che hanno conquistato il gradino più alto del podio sia nel maschile che nel femminile, dominando la scena e polverizzando tutti i record di campo precedenti. Unico baluardo a resistere all’assalto è rimasto l’imbattibile record dell’azzurro Paolo Porta, il cui storico score di 73 colpi in 4 percorsi continua a rimanere imbattuto.

Proprio lui, Porta, portacolori e capitano del Minigolf Club Novi Ligure, è stato tra i grandi protagonisti di una spedizione italiana da incorniciare. La formazione novese ha conquistato uno splendido e meritatissimo 4° posto finale che, a livello di valore tecnico e agonistico, equivale quasi a una vittoria: le prime 3 posizioni sono infatti state agguantate da corazzate tedesche e svedesi che, a detta di tutti gli esperti presenti, vantavano un potenziale addirittura superiore alle rispettive rappresentative nazionali. L’Italia chiude dunque ai piedi del podio con il team maschile, conquistando virtualmente lo scettro di prima squadra “degli umani”.

La squadra femminile del Cusano Milanino, con il suo 7° posto, si è piazzata purtroppo come prima esclusa dalle fasi finali per un soffio. Onore alle nostre azzurre per la grinta e la determinazione messe in campo in questa competizione europea.