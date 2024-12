Regione, nel 2° semestre 2024 spesi 972.647 € per lo sport: solo briciole ad Alessandria

Prosegue il sostegno della Regione a favore dello sport. Nel secondo semestre 2024 sono stati assegnati 972.647 euro a enti e associazioni sportive con contributi fino a 50.000 euro. Le 55 realtà sportive distribuite in tutte le province rappresentano le principali federazioni all’interno del panorama sportivo piemontese. La parte del leone l’ha fatta Torino, seguita da Cuneo, Novara, Verbania, Biella, Asti e Alessandria. Senza fondi Vercelli. In provincia di Alessandria contributi dedicati a pallavolo e ciclismo: A.D. Alessandria Volley ha ricevuto 4.500 euro, il Progetto Ciclismo Evo Team 1.000 euro.

Così l’assessore regionale allo Sport, Marina Chiarelli: «I contributi rappresentano un tassello importante nella strategia di promozione dello sport come pratica agonistica, ma anche come leva per lo sviluppo sociale, economico e turistico. L’obiettivo è valorizzare le eccellenze locali e rendere il Piemonte un punto di riferimento a livello nazionale e internazionale. I grandi eventi attratti nella nostra regione sono il frutto di una politica di filiera che parte dal sostegno di tutte le nostre realtà che coinvolgono appassionati e iscritti e fanno da volano».