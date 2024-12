Il Presepe storico del Movimento Cristiano Lavoratori allestito in piazza Gambarina

Il presepe del Movimento Cristiano Lavoratori è stato benedetto da Mons. Ivo Piccinini che ha letto una preghiera da lui scritta ad hoc per il lavoro dei volontari del Movimento Cristiano Lavoratori di Alessandria. Il Presepe è visibile in piazza della Gambarina e rimarrà allestito fino alla festa della Candelora, 2 febbraio 2025.

La benedizione è avvenuta lo scorso martedì 17 dicembre e durante la cerimonia il pastore de ‘Il Natale di Paglia’, cui quest’anno è dedicato il Presepe, impersonato da Ferruccio Caviggiola, ha ricordato la poesia alle stelle, che apriva la rappresentazione degli amici del Museo della Gambarina. Poi è stata apposta nel presepe la statuetta di Gesù Bambino, protetta da un panno, che, come tradizione, verrà scoperta la notte della Vigilia di Natale. La stessa vigilia che il Natale di Paglia racconta.

IN RADIO – “Il Natale di paglia” rivive nella riduzione radiofonica di Radio BBSI a ‘La mia cara Alessandria’ (in onda domani, 22 dicembre, e in replica il 29). Anche Radio Voce Spazio trasmetterà la puntata. Leggono: Piero Teseo Sassi, Rossella Mainetto, David Turri, Ferruccio Caviggiola, Simona Robotti e Gianni Pasino. Regia, voce narrante e scelta delle musiche di Piercarlo Fabbio. La spiegazione di Elena Garneri. Dal 2017 la riduzione radiofonica ricorda ad Alessandria “Il Natale di Paglia”.