Pallavolo femminile, serie B2: l’Acrobatica Group Alessandria torna alla vittoria, 3-0 al Caselle

È tornata alla vittoria l’Acrobatica Group Alessandria: sabato scorso, tra le mura amiche del PalaCima, le ragazze di coach Ruscigni hanno superato il Caselle Volley 3-0, con i parziali 25-17, 25-5, 25-19.

La partita

Primo set – punto a punto fino al 13-13, poi Alessandria si porta in vantaggio fino al 18-13. Recuperano qualche punto le torinesi, ma Soriani e compagne avanzano fino al 24-16 e chiudono la prima frazione 25-17 , 1-0.

le alessandrine partono subito forte e la squadra ospite riesce a rimanere in partita (si fa per dire) fino all’8-3. Poi è un crescendo di Acrobatica che infila una serie positiva che la portano a chiudere facile . Terzo set – locali avanti di 3 punti (5-2), poi vantaggio in aumento fino al +12 (20-8). Caselle recupera qualche punto fino al 24-19, ma al 4° match ball Alessandria chiude in scioltezza 25-19 e 3-0.

La classifica dopo 5 giornate

Pavia 14; Alessandria 13; Albissola 12; Chieri, Alba 10; Gorla 8; Varese, Santena 7; Venegono 6; Savigliano 5; Albenga, Orago 4; Caselle 3; Tradate 2.

Le parole

Così il presidente Andrea La Rosa a fine gara: “Le nostre ragazze hanno dato le risposte che tutti ci aspettavamo da loro, dopo il brutto passo falso di sabato scorso. Sono scese in campo con la giusta concentrazione e cattiveria agonistica e, dopo una prima fase in cui hanno preso le misure all’ avversario, non hanno lasciato scampo per il resto della partita. Meritano un plauso. Coach Ruscigni è riuscito, inoltre a dare spazio, nel terzo set, anche a chi finora ha giocato di meno. Ora testa al prossimo match”.