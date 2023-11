La Negrini CTE ha trovato il successo anche davanti al proprio pubblico, dopo la battuta di arresto all’esordio. La squadra, come atteggiamento, era quella che a Pavia ha annullato Garlasco, imponendosi in tutti e tre i parziali, in una gara tutt’altro che facile contro uno Stadium Mirandola giunto al PalaCima a pari punti in classifica.

GIRONE BIANCO, GIORNATA 5

Negrini CTE Acqui Terme – Stadium Mirandola 3-0 (25/19, 28/26, 25/23)

PRIMO SET – Le due compagni partono dandosi battaglia colpo su colpo e la situazione resta in equilibrio sino ai 10-10, quando Graziani porta la Negrini CTE a +2 ma la formazione modenese ribalta tutto. Ma ci pensano Cester, Baratti e Martino a cambiare le carte in tavola. Doppio botta e risposta, poi Cester, Martino in ace e Graziani con un mani out portano i locali a +3. Sul finale, un doppio colpo dell’opposto acquese chiude il parziale: 25-19 e 1-0.

Le due compagni partono dandosi battaglia colpo su colpo e la situazione resta in equilibrio sino ai 10-10, quando porta la Negrini CTE a +2 ma la formazione modenese ribalta tutto. Ma ci pensano a cambiare le carte in tavola. Doppio botta e risposta, poi in ace e con un mani out portano i locali a +3. Sul finale, un doppio colpo dell’opposto acquese chiude il parziale: SECONDO SET – Termali subito in difficoltà per gli attacchi di Rustichelli e un ace di Nasari. Dopo il servizio sbagliato, Martino piazza il 2-3 ma Albergati tiene avanti Mirandola e aumenta le distanze. Coach Rizzo corre ai ripari e inserisce Bettucchi e Perassolo che portano Acqui fino al 17-18. Poi il ribaltone: Martino accorcia, gli ospiti sbagliano, due piazzamenti di Cester ed un ace di Martino portano la Negrini CTE a +3. Gli ospiti non mollano e colmano il gap: 23-23. Ai vantaggi doppio videocheck per i punti di Baratti e Martino , ma in entrambi i casi hanno ragione i termali: 28-26 e 2-0.

Termali subito in difficoltà per gli attacchi di e un ace di Dopo il servizio sbagliato, piazza il 2-3 ma tiene avanti e aumenta le distanze. corre ai ripari e inserisce che portano Acqui fino al 17-18. Poi il ribaltone: accorcia, gli ospiti sbagliano, due piazzamenti di ed un ace di portano la Negrini CTE a +3. Gli ospiti non mollano e colmano il gap: 23-23. Ai vantaggi doppio videocheck per i punti di , ma in entrambi i casi hanno ragione i termali: TERZO SET – I termali provano a partire forte, ma i modenesi ricuciono lo strappo e passano avanti 9-7. La contesa si gioca colpo su colpo fino al 17-17, quando due errori modenesi mettono Acqui Terme al comando, Bombardi accorcia ma Graziani aumenta le distanze. I modenesi tentano sino all’ultimo la rimonta, annullando due set-ball, ma Nasari sbaglia la battuta finale e la Negrini CTE chiude i conti: 25-23 e 3-0 .

NEGRINI CTE: Baratti 3, Martino 16, Morchio, Cester 14, Graziani 10, Esposito 7, Martina (L), Perassolo 8, Bettucchi, Russo (L). N.e: Corrozzatto, Stamegna, Garra, Russello. All. Rizzo

STADIUM MIRANDOLA: Nasari 9, Rustichelli 6, Albergati 13, Rossatti 10, Bombardi 9, Quartarone 1, Rustichelli (L), Bevilacqua. N.e: Capua, Scita, Gozzi, Canossa, Schincaglia. All. Mescoli

Le parole

Matteo Martino, a referto miglior marcatore con 16 punti, commenta così la vittoria: “Sono contento per me stesso, perché ho recuperato dall’infortunio e riesco a concludere le partite stando bene, ma soprattutto per la squadra, perché nelle ultime due partite abbiamo dimostrato di essere un gruppo coeso e di giocare come sappiamo fare, a differenza della gara con Cagliari dove non siamo entrati in campo. Abbiamo dimostrando di meritare questa categoria”.

La classifica

Dopo 4 giornate è questa: San Donà, Mantova 12; Acqui Terme 9; Cuneo, Bologna 8; Motta di Livenza 7; Cagliari, Belluno, Mirandola 6; Sarroch 5; Garlasco 4; Brugherio 3; Salsomaggiore 1.