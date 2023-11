Uno spettacolo calcistico senza precedenti da queste parti, con l’ACF Alessandria trionfante 9-1 sulla malcapitata Accademia Torino. La partita ha visto la squadra di casa mostrare una straordinaria forza offensiva, conquistando così la 2^ posizione in classifica insieme al Torino Women, sconfitto nello scontro diretto 4-1 dal carrarmato Bulè Bellinzago.

La partita

Inizio sorprendente con le Grigie in vantaggio dopo 4′, in vantaggio con Martina Biasotti, 1-0. La reazione delle torinesi, però, non si è fatta attendere e dopo pochi minuti è arrivato l’1-1. Poi però la differenza è venuta fuori e le mandrogne hanno chiuso 4-1 la prima frazione, con Biasotti autrice di una tripletta (2^ volta), a conferma del suo istinto da goleador, accompagnata da un buon calcio di punizione del capitano Luison.

Nella ripresa lo show: Giorgia Gallo, Beatrice Zulian, Beatrice Scala, Awa Sylla ed un autogol hanno fissato il punteggio sul 9-1 finale, una vittoria eccezionale che ha portato in dono il 2° posto in classifica.

Le parole

Così il tecnico Gabriele Tosi al termine del match: “All’inizio ero

preoccupato perché conoscevo la qualità tecnica dell’Accademia, ma probabilmente la loro tattica esasperata del fuorigioco ci ha facilitato: dopo 3 o 4 azioni oltre la linea di difesa, abbiamo preso le misure e siamo andate facilmente a segno. Dovremo però essere più pronte ad inizio gara: partiamo sempre in modo soporifero, ma nella trasferta di Vercelli voglio vedere un altro atteggiamento“.

Risultati 7^ giornata

Acf Alessandria-Accademia Torino 9-1; Caselle Calcio–Novese 7-1; Torino Women–Bulè Bellinzago 1-4; Union Novara-Pro Vercelli 2-2; riposo Biellese.

Classifica

Bulé Bellinzago 18; Torino Women, ACF AL 15; Accademia TO 10; Biellese 7; Union Novara 6; Academy Pro Vercelli 5; Caselle 4; Novese 0.