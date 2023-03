Novara e Juventus Next Gen si affrontano nel derby numero 8: nessuno ha mai vinto fuori casa

In campo domenica 12 marzo alle 14.30 allo stadio ‘Piola’.

Un solo punto di differenza in classifica, l’ambizione di accedere alla griglia playoff e la vittoria nell’ultimo turno dopo una serie di sconfitte. Queste 3 cose accomunano Novara e Juventus Next Gen alla viglia del derby numero 8 della serie, dove domina il pareggio e nessuna delle due squadre ha mai vinto sul campo avversario. In più il tecnico novarese Marchionni, il 3° della stagione, nelle 8 partite sulla panca azzurra non ha mai pareggiato: 3 vittorie e 5 sconfitte. Bianconeri senza lo sfortunato Iocolano che ha finito anzitempo la stagione.

IN CLASSIFICA

JUVENTUS NEXT GEN – Al 9° posto con 41 punti (11 vinte, 8 pari, 11 perse, gol 36-36). Arriva da 2 sconfitte senza segnare in campionato e dall’1-2 in coppa con il Vicenza. In casa ha fatto 27 punti in 15 gare . Il tecnico Massimo Brambilla ultimamente ha utilizzato il 3-5-2 . Miglior marcatore Pecorino (6).

Viene dal successo 1-0 a Sangiuliano dopo 4 sconfitte. In casa ha fatto 22 punti in 15 partite. Il tecnico Marco Marchionni (42), 3° dopo Cevoli e Semioli, non ha mai pareggiato e utilizza il 3-5-2. Squalificato Ranieri. Miglior marcatore Galuppini (8).

I PRECEDENTI

Sono 7 : 2-1 le vittorie Juve, 4 pareggi, gol 9-9. In 7 gare 6 espulsi.

: 2-1 le vittorie Juve, 4 pareggi, gol 9-9. In 7 gare 6 espulsi. ’18-’19 – a Novara 1-1 (1′ Cacìa, 18′ Bunino rig.) e ad Alessandria 1-1 (43′ Kastanos, 66′ Cacìa rig.).

– a Novara (1′ Cacìa, 18′ Bunino rig.) e ad Alessandria (43′ Kastanos, 66′ Cacìa rig.). ’19-’20 – vittoria novarese in casa 2-0 (57′ Gonzalez, 64′ Collodel) e pari al ‘Mocca’ 2-2 (48′ Collodel, 65′ Gonzalez, 79′ Olivieri, 90′ Del Sole rig.).

– vittoria novarese in casa (57′ Gonzalez, 64′ Collodel) e pari al ‘Mocca’ (48′ Collodel, 65′ Gonzalez, 79′ Olivieri, 90′ Del Sole rig.). ’20-’21 – al ‘Piola’ fu 1-1 (22′ Marqués rig., 36′ Lanini), al ‘Mocca’ successo JU23 2-1 (24′ Brighenti, 40′ Zunno, 92′ Aké) .

– al ‘Piola’ fu (22′ Marqués rig., 36′ Lanini), al ‘Mocca’ successo JU23 (24′ Brighenti, 40′ Zunno, 92′ Aké) . ’22-’23 – l’andata al Moccagatta finì 2-1 per la Juve (8′ Rafia, 53′ Marginean, 56′ Barrenechea).

I GIUDICI DI GARA

Arbitro: Andrea Ancora (RM1)

Assistenti: Simone Asciamprener Rainieri (MI) – Vittorio Consonni (Treviglio)

4° ufficiale: Riccardo Leotta (Acireale)

I PRECEDENTI DELL’ARBITRO

Sono 2: NO-Grosseto 1-0 (28 mar ’21), JU23-Olbia 1-1 (22 apr ’21). Il sig. Ancora è al 3° anno in serie C e ha diretto 32 gare di campionato e 2 di Coppa.