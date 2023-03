QUESTA È CASA MIA di e con Alessandro Blasioli

Spigno Monferrato (AL), sabato 11 marzo 2023, ore 21, Cinema Teatro Comunale, Via Roma 120

“Questa è casa mia”, vincitore di 16 riconoscimenti nazionali, è il racconto delle peripezie vissute dalla famiglia Solfanelli a seguito del terremoto d’Abruzzo del 2009; è la storia di un’amicizia travolta anch’essa dalla potenza della Natura e dall’iniquità umana.

“Ricordare per non sbagliare più, parlando di quello che si poteva e si doveva evitare nel dopo sisma; non in maniera tragica, ma con estrema ironia, cercando il poetico e il divertente anche laddove sembra non ci sia”. (A. Blasioli)

Mediante i princìpi della Commedia dell’Arte e con una scenografia minimale, Blasioli alterna serio e faceto, folklore e denuncia, evidenziando la realtà di tutti i paesi che versano nella stessa condizione de L’Aquila, vittime dell’inefficienza statale prima che della Natura, in uno dei Paesi europei a più alto rischio sismico.

Info e prenotazioni

Biglietti: € 15 – ridotto € 13 – speciale per associazioni e proloco € 10

[email protected]

Spigno Monferrato: +39 389 0576711

Monastero Bormida: +39 348 4024894

www.rete-teatri.it – www.quizzyteatro.com