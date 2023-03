L’Alessandria marca la 16^ sconfitta e il 44° gol subìto della stagione e recrimina molto su questo 0-1 in favore della Lucchese. C’era la necessità di vincere, la voglia di fare bene, ma poi bisogna fare i conti con il campo.

È stata una partita dai 2 volti: Lucchese ordinata, in controllo e a bersaglio nella prima frazione, contro un’Alessandria pasticciona e inconcludente, poi grigi aggressivi e costruttivi nella ripresa, dopo i cambi di Lauro e il conseguente cambio di modulo (dal 4-3-1-2 al 4-2-3-1) che ha portato 9 angoli e 3 occasioni da gol. Ma non è bastato per rimontare.

Gli episodi

10′ pt – Lucchese vicina al vantaggio: testa di Mastalli e Sini salva sulla riga.

– Lucchese vicina al vantaggio: testa di e salva sulla riga. 39′ pt – Lucchese in vantaggio: azione confusa al limite, la palla arriva a Rizzo-Pinna che infila l’angolo con destro radente, 0-1 .

– Lucchese in vantaggio: azione confusa al limite, la palla arriva a che infila l’angolo con destro radente, 44′ pt – sinistro dalla distanza di Sylla , para l’ex Cucchietti .

– sinistro dalla distanza di , para l’ex . 44′ pt – destro centrale di Bruzzaniti parato da Liverani.

– destro centrale di parato da 9′ st – Lucchese vicina al raddoppio: punizione di Panico che sfiora il palo.

– Lucchese vicina al raddoppio: punizione di che sfiora il palo. 37′ st – destro dell’ex Di Quinzio parato da Liverani .

– destro dell’ex parato da . 39′ st – Alessandria vicina al pari: gran destro di Mionic e Cucchietti devìa sul palo.

– Alessandria vicina al pari: gran destro di e devìa sul palo. 42′ st – occasione Alessandria ma Gazoul di testa a 3 metri dalla porta manda alto.

– occasione Alessandria ma di testa a 3 metri dalla porta manda alto. 48′ st – Cucchietti salva i toscani con una gran parata in angolo su sinistro di Martignago.

La classifica

In coda si è accorciata: l’Alessandria è sempre terzultima a quota 29, le distanze sono le stesse con le squadre davanti, ma si sono ridotte con le 2 dietro, entrambe vittoriose. La Lucchese invece sale a 44 punti ed è al 9° posto, in zona playoff.

Si gioca martedì 14

Per la 32^ giornata su 38 si gioca il turno infrasettimanale. Grigi ancora in casa, questa volta contro una squadra quasi salva: sarà Alessandria-Fermana (ore 18). Derby playoff invece per i toscani: Lucchese-Siena (ore 21).