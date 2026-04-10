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L’alessandrino Andrea Bodellini correrà in GT Cup su una Ferrari 488 Challenge

DiRaimondo Bovone

Apr 10, 2026 , , , , ,
I 3 piloti da sinistra: Lyle Schofiel, Andrea Bodellini e Giacomo Riva

(Da ACI Sport) – La Scuderia Ravetto & Ruberti ha ufficializzato il 1° equipaggio che porterà in pista una delle Ferrari 488 Challenge nella serie GT Cup 2^ Divisione del Campionato Italiano Gran Turismo Endurance 2026. Sulla vettura della casa di Maranello si alterneranno gli italiani Giacomo Riva e Andrea Bodellini, entrambi già protagonisti nelle passate stagioni del tricolore GT, insieme all’irlandese Lyle Schofield, al 3° anno consecutivo con la compagine veronese.
Il Campionato Italiano Gran Turismo Endurance prenderà il via a Misano dall’8 al 10 maggio, per poi proseguire dal 19 al 21 giugno a Monza. La terza prova è in programma dal 4 al 6 settembre a Imola, mentre il gran finale si disputerà al Mugello dal 30 ottobre al 1° novembre.

LE PAROLE – Così Andrea Bodellini dopo il test di Cremona: “Un vettura tutta da scoprire, diversa da quelle che ho portato in gara fino ad ora. Ho trovato diversa la frenata, mentre in curva occorre accompagnare di più l’auto che è più sottosterzante rispetta alla Honda dello scorso anno”.

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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