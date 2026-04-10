L’alessandrino Andrea Bodellini correrà in GT Cup su una Ferrari 488 Challenge

(Da ACI Sport) – La Scuderia Ravetto & Ruberti ha ufficializzato il 1° equipaggio che porterà in pista una delle Ferrari 488 Challenge nella serie GT Cup 2^ Divisione del Campionato Italiano Gran Turismo Endurance 2026. Sulla vettura della casa di Maranello si alterneranno gli italiani Giacomo Riva e Andrea Bodellini, entrambi già protagonisti nelle passate stagioni del tricolore GT, insieme all’irlandese Lyle Schofield, al 3° anno consecutivo con la compagine veronese.

Il Campionato Italiano Gran Turismo Endurance prenderà il via a Misano dall’8 al 10 maggio, per poi proseguire dal 19 al 21 giugno a Monza. La terza prova è in programma dal 4 al 6 settembre a Imola, mentre il gran finale si disputerà al Mugello dal 30 ottobre al 1° novembre.

LE PAROLE – Così Andrea Bodellini dopo il test di Cremona: “Un vettura tutta da scoprire, diversa da quelle che ho portato in gara fino ad ora. Ho trovato diversa la frenata, mentre in curva occorre accompagnare di più l’auto che è più sottosterzante rispetta alla Honda dello scorso anno”.