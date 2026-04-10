Attualità Alessandrina Motori Sport

Go-kart: Sammartano torna in pista a Jesolo per migliorare la sua classifica

DiRaimondo Bovone

Apr 10, 2026 , , , , ,
Foto: Elia Carlino

Dopo aver disputato il 1° appuntamento del tricolore 2026 del Rotax Max Challenge sul circuito di Cremona, Lorenzo Sammartano (team Mkc Motorsport) è pronto ad affrontare la 2^ trasferta del campionato su uno dei tracciati più importanti del panorama kartistico internazionale, la “Pista Azzurra” di Jesolo.
IN CLASSIFICA – Dopo la gara inaugurale Sammartano si trova al 12° posto con 83 punti, mentre il capofila Tino Sidler ne ha 110. I più immediati rivali dell’alessandrino in graduatoria sono distanti poche lunghezze: considerando che ogni appuntamento mette in palio 110 punti, i giochi sono quanto mai aperti.

Lorenzo Sammartano (foto Elia Carlino)

IL TRACCIATO – Con una lunghezza di 1.045 metri e una larghezza di 8 (10 sul rettilineo), la pista offre un percorso molto tecnico per i piloti: essendo vicina al mare, c’è parecchia sabbia fuori traiettoria e occorre essere molto precisi nella guida per non incappare in errori gravi.
LE ALTRE GARE – Dopo la tappa di Jesolo, il campionato tricolore continuerà il 17 maggio a Franciacorta, per proseguire il 13 giugno a Lonato, il 5 luglio a Viterbo, il 30 agosto a Castelletto, il 20 settembre ad Ala di Trento e l’11 ottobre ancora a Franciacorta, chiudendo il 29 novembre con la “Grand Final” di Portimao (Portogallo).

Lorenzo Sammartano (foto Elia Carlino)

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

Articoli correlati

Attualità Alessandrina Calcio Sport

Serie C, terzultimo turno per la Next Gen: al ‘Moccagatta’ la prima volta del Guidonia

Apr 11, 2026 Raimondo Bovone
Attualità Alessandrina Eventi IN EVIDENZA Salute & Scienza

Ospedale di Alessandria: intervento da 10 ore per ridare speranza dopo il tumore dell’orbita

Apr 11, 2026 Raimondo Bovone
Attualità Alessandrina Eventi Sport

Quartiere Cristo: domani arriva ‘Dodecarun’, la grande corsa di 5 km ad Alessandria Sud. Premi super

Apr 11, 2026 Raimondo Bovone
0 0 voti
Valutazione articolo
Subscribe
Notificami
guest
0 Commenti
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
Vedi tutti i commenti

Ti sei perso...

TOP NEWS

A Roma nasce un Polo scientifico-didattico per la protezione del mare e del Tevere

Apr 11, 2026
TOP NEWS

Trump “L’Iran sta perdendo, l’unica sua risorsa è la minaccia di mine a Hormuz”

Apr 11, 2026
TOP NEWS

Sinner vola in finale a Montecarlo, battuto Zverev in due set

Apr 11, 2026
IN EVIDENZA

A Milano la tappa finale di “Io Prevengo”, l’iniziativa itinerante di Lilly

Apr 11, 2026
0
Vorremmo sapere cosa ne pensi, scrivi un commento.x