Go-kart: Sammartano torna in pista a Jesolo per migliorare la sua classifica

Dopo aver disputato il 1° appuntamento del tricolore 2026 del Rotax Max Challenge sul circuito di Cremona, Lorenzo Sammartano (team Mkc Motorsport) è pronto ad affrontare la 2^ trasferta del campionato su uno dei tracciati più importanti del panorama kartistico internazionale, la “Pista Azzurra” di Jesolo.

IN CLASSIFICA – Dopo la gara inaugurale Sammartano si trova al 12° posto con 83 punti, mentre il capofila Tino Sidler ne ha 110. I più immediati rivali dell’alessandrino in graduatoria sono distanti poche lunghezze: considerando che ogni appuntamento mette in palio 110 punti, i giochi sono quanto mai aperti.

Lorenzo Sammartano (foto Elia Carlino)

IL TRACCIATO – Con una lunghezza di 1.045 metri e una larghezza di 8 (10 sul rettilineo), la pista offre un percorso molto tecnico per i piloti: essendo vicina al mare, c’è parecchia sabbia fuori traiettoria e occorre essere molto precisi nella guida per non incappare in errori gravi.

LE ALTRE GARE – Dopo la tappa di Jesolo, il campionato tricolore continuerà il 17 maggio a Franciacorta, per proseguire il 13 giugno a Lonato, il 5 luglio a Viterbo, il 30 agosto a Castelletto, il 20 settembre ad Ala di Trento e l’11 ottobre ancora a Franciacorta, chiudendo il 29 novembre con la “Grand Final” di Portimao (Portogallo).

Lorenzo Sammartano (foto Elia Carlino)