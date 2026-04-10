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Palatium Vetus: domani in esposizione il Trofeo del Giro d’Italia dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19

DiRaimondo Bovone

Apr 10, 2026 , , , ,

Domani, sabato 11 aprile, Palatium Vetus ospiterà, trai tesori della sua collezione, anche il “Trofeo senza fine”, il prestigioso premio che verrà assegnato al vincitore del “Giro d’Italia 2026”. Un trofeo a forma di spirale, ideato nel 1999 dal designer Fabrizio Galli, che rappresenta le strade, lineari e tortuose, percorse dai ciclisti durante la lunga corsa a tappe. Si tratta di un pregevole manufatto, forgiato in rame e placcato in oro 18 carati, su cui ogni anno viene aggiunto il nome del vincitore della famosa competizione ciclistica, la cui tappa numero 13 partirà da Alessandria il 22 maggio, diretta a Verbania.
Il “Trofeo senza fine” sarà esposto nel cortile interno di Palatium Vetus per tutta la giornata di sabato 11 aprile, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle19 e sarà anche l’occasione per visitare la Quadreria della Fondazione e lo storico Palazzo.
INFO – www.fondazionecralessandria.it
Mail: [email protected]
Cell.: 347-80.95.172

LE PAROLE – Così il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, notaio Luciano Mariano: “Abbiamo accolto con molto piacere la proposta di esporre questo ambito trofeo che rappresenta valori che condividiamo, come l’impegno, la tenacia e la passione che animano questo sport. Per Alessandria è un’occasione di incontro con un simbolo che appartiene alla storia dello sport e del nostro Paese. Ringrazio gli organizzatori del Giro d’Italia per la collaborazione e tutti coloro che, con il loro impegno, rendono possibile questo evento che celebra lo sport promuovendo le bellezze del nostro territorio”.

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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