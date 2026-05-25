Attualità Economia Motori

Automotive: il ministro Urso convoca il tavolo nazionale al Mimit il 14 luglio

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Mag 25, 2026

ROMA (ITALPRESS) – Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, sen. Adolfo Urso, ha convocato per martedì 14 luglio, a Palazzo Piacentini, il Tavolo nazionale sul settore automotive.

La riunione segue lo sblocco del DPCM che destina al comparto risorse pari a 1 miliardo e 343 milioni di euro, finalizzate al sostegno delle imprese della filiera attraverso investimenti produttivi, ricerca, sviluppo e innovazione.

Risorse che, così come concordato nell’ultimo Cdm, saranno ulteriormente incrementate entro il mese di luglio, già individuate per sopperire a quelle che temporaneamente sono state destinate, per esigenze di bilancio, al decreto-legge contro il caro carburanti e al sostegno dell’autotrasporto.

La riunione segue inoltre la presentazione del nuovo piano industriale al 2030 di Stellantis, che prevede investimenti e produzioni negli stabilimenti italiani, in continuità con il percorso avviato con il Piano Italia presentato al Mimit nel dicembre 2024.

Al Tavolo parteciperanno le imprese del settore, i rappresentanti delle associazioni di categoria, le organizzazioni sindacali e le Regioni a maggiore vocazione automotive.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

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