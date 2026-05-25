La Fondazione CRAL presente a Villa Sparina per l’incontro con imprenditori e Università

La Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, rappresentata dal suo presidente, Paolo Arrobbio, e dal membro del Consiglio di indirizzo, Tiziana Prato, ha partecipato settimana scorsa ad un incontro organizzato al Resort Villa Sparina di Monterotondo di Gavi, dal Gruppo Community Bank del Comitato Territoriale del Banco BPM, dal titolo estremamente significativo: “Tra Monferrato e Gavi: radici locali, prospettive globali”. Si è trattato di un confronto tra i vertici del Banco BPM (presenti tra gli altri il condirettore generale Domenico De Angelis ed Elena Pieracci, Responsabile della Direzione Territoriale Novara, Alessandria e Nord-Ovest) e gli imprenditori del nostro territorio, con il supporto scientifico dell’Università del Piemonte Orientale, per analizzare da un lato lo scenario macro-economico, dall’altro le opportunità per gli investitori locali, con particolare attenzione all’evoluzione dei mercati, ma anche delle competenze e delle infrastrutture necessarie per la costante l’innovazione del tessuto produttivo.

LE PAROLE – Questo il commento del presidente Paolo Arrobbio: “La Fondazione CRAL è il principale motore economico di questa provincia e, sempre più, intende rafforzare il proprio legame con il mondo delle imprese del territorio, perché solo sostenendo il tessuto economico e produttivo locale sarà possibile creare le condizioni per generare nuova ricchezza, con cui soddisfare bisogni ed esigenze delle nostre comunità locali. In momenti come questo, di forte incertezza ma anche di grandi opportunità, il ruolo di banche e fondazioni bancarie sarà sempre più importante, rafforzando il legame diretto con chi fa impresa, per creare valore aggiunto per tutta la comunità”.

Così la consigliera Tiziana Prato: “Per noi imprenditori è fondamentale poter contare, in ogni momento, su un ‘filo diretto’ con istituti bancari che, come Banco BPM, conoscono a fondo il territorio. Apprezzo l’attenzione che il presidente Arrobbio ha mostrato per le imprese: oggi più che mai occorre che imprenditori, banche e fondazioni bancarie sappiano fare squadra, aiutando il territorio a crescere con le opportunità che ogni fase di cambiamento porta inevitabilmente con sé”.

La facciata di Palatium Vetus, sede della Fondazione CRAL