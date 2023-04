La Juventus Next Gen torna a vincere, 1-0 contro il Sangiuliano City, e riaggancia la zona playoff

Un gol di Cerri (3° in campionato) dopo 8 minuti regala alla baby-Juve 3 punti pesanti, che vogliono dire ritorno alla vittoria dopo 3 gare e iniezione di fiducia per la finale di ritorno in Coppa, martedì 11 a Vicenza (20.30), dove dovrà ribaltare l’1-2 dello Stadium. Mister Massimo Brambilla ha giocato il tutto per tutto schierando una formazione molto offensiva (3-5-2) potendo contare su Barrenechea e Iling scesi dalla prima squadra. Viste le assenze in difesa, ha schierato il talento Huijsen braccetto di destra, con la mediana iper-offensiva con Cudrig e Iling sugli esterni e Yildiz mezzala, e il doppio centravanti, Cerri e Da Graca insieme.

La scelta ha pagato, ma resta il rammarico di non essere riusciti ad arrotondare il punteggio, viste le occasioni avute. E così, per la statistica, la giovane Juve ha battuto per la terza volta su tre in stagione il Sangiuliano City, senza subire reti.

Classifica e prossimo turno

Oggi si sono giocate solo 2 partite per agevolare Juventus e Vicenza NG che martedì si contenderanno la Coppa Italia, mentre il resto della giornata si giocherà sabato 8. Quindi, fino ad allora, la Juventus Next Gen sale al 10° posto con 49 punti, in zona playoff, mentre il Sangiuliano City resta 16° a quota 41, dentro i playout.

La penultima giornata si giocherà il 16 aprile, tutta alle 14.30, e vedrà la Juve impegnata in casa con l’Arzignano Valchiampo e il Sangiuliano in trasferta a Trieste.