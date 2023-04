Previsioni del tempo

Cari lettori ben ritrovati, andiamo a vedere nel dettaglio il tempo che ci attenderà nei prossimi giorni.

Venerdì 7 aprile – Cieli che tenderanno rapidamente a coprirsi nel corso della giornata, con addensamenti più compatti nel pomeriggio nei settori meridionali della regione. Precipitazioni che durante la mattinata riguarderanno principalmente le zone montuose, con locali rovesci o deboli piovaschi. Nel corso della giornata precipitazioni a carattere sparso anche in pianura, segnatamente però tra Astigiano e Alessandrino, con locali temporali tra tardo pomeriggio e sera. Quota neve in calo a partire dai 1200m, generale attenuazione dei fenomeni in serata. Ventilazione debole o assente a tutte le quote, temperature che vedranno un calo delle massime, in leggero aumento le minime.

Sabato 8 aprile – Cieli irregolarmente nuvolosi di primo mattino, con addensamenti più compatti nel Cuneese. Maggiori schiarite sono attese nel corso della giornata con ampi spazi soleggiati, deboli precipitazioni residue tra la notte e il primo mattino lungo i rilievi alpini, asciutto in pianura. Ventilazione debole da nord in montagna, variabile ma generalmente di debole entità in pianura, temperature in lieve aumento specie nei valori massimi.

Domenica 9 aprile, Pasqua – Cieli sereni praticamente ovunque, temperature in generale aumento, precipitazioni assenti. Venti deboli da nord in montagna, variabili in pianura.

Lunedì 10 aprile, Pasquetta – Cieli sereni e tanto sole ovunque, temperature in aumento. Precipitazioni assenti, ventilazione debole ma con tendenza ad aumentare in serata da sud in pianura.

Tendenza della prossima settimana – Trascorrerà stabile e soleggiata con temperature in aumento, nessun peggioramento in vista.

Manuel Atzori