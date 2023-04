L’Alessandria rinasce e vince 3-0 battendo l’Ancona dopo 80 anni. Ora la classifica respira un po’ di più e l’obiettivo, come ha dichiarato lo stesso tecnico Lauro, “è arrivare il meglio possibile ai playout”.

La partita

Il tecnico ischitano, con tutti i giocatori a disposizione, ha schierato una formazione aggressiva, per attaccare e vincere, con soli 3 ‘under’ in campo dall’inizio: il 4-1-4-1 ha messo in difficoltà l’Ancona (4-3-3) che nelle ultime 4 gare aveva preso solo 2 punti. Dopo 20 minuti equilibrati, i grigi hanno aumentato la pressione, con il trascinatore Sylla che pressava tutti e l’ispirato Lamesta che tentava grandi giocate.

E tutto si è risolto nel primo tempo: 3 gol dell’Alessandria, Ancona in dieci per l’espulsione di De Santis e gara in ghiaccio. Nel secondo la squadra di casa ha controllato, finendo con 4 ammoniti, ma non ha lasciato spazio agli ospiti che non hanno mai tirato in porta. Contestato il tecnico Colavitto, la cui posizione pare in bilico nonostante i 55 punti e la posizione playoff ben salda. Domani sul suo destino ci sarà un incontro tra la dirigenza e il ds Micciola.

Gli episodi

27′ pt – Sylla se na va palla al piede, scarta 4 avversari e tira a botta sicura: il portiere non ci arriva ma De Santis ferma con la mano sulla riga di porta. Rigore ed espulsione .

se na va palla al piede, scarta 4 avversari e tira a botta sicura: il portiere non ci arriva ma ferma con la mano sulla riga di porta. . 29′ pt – sul dischetto va Galeandro , spiazza il portiere e segna il suo 8° gol stagionale, 1-0.

sul dischetto va , spiazza il portiere e segna il suo 8° gol stagionale, 34′ pt – dentro l’area di rigore Galeandro tocca per Sylla , controllo, dribbling e botta sotto la traversa, 2-0.

dentro l’area di rigore tocca per , controllo, dribbling e botta sotto la traversa, 38′ pt – grande imbucata di Lamesta per Sylla che tocca in rete anticipando portiere e difensore: 3-0 e 6 gol stagionali per lui.

grande imbucata di per che tocca in rete anticipando portiere e difensore: e 6 gol stagionali per lui. 45′ st – a partita finita il difensore Mondonico commette un fallo di frustrazione su Mionic e viene cacciato col rosso diretto. Ancona in 9 per il recupero.

Classifica e prossimo turno

Con la vittoria di oggi l’Alessandria guadagna una posizione e sale al 17° posto con 35 punti, dentro la zona playout, + 8 sul Montevarchi sempre più ultimo, mentre l’Ancona resta 55 punti al 7° posto, +6 sul Siena ottavo.

La 37^ giornata si giocherà sabato 15 aprile, tutta alle 17.30, e vedrà i grigi il trasferta a Montevarchi e l’Ancona in casa col Rimini.