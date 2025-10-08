Juventus Next Gen: la gara col Campobasso di sabato 11 ottobre rinviata a mercoledì 22

La partita di campionato, in programma allo stadio ‘Moccagatta’ sabato prossimo, slitta di 11 giorni: si giocherà mercoledì 22 ottobre alle ore 14,30. Il motivo è la convocazione in nazionale di 4 elementi della seconda squadra bianconera, che ha chiesto il rinvio, accettato da avversari e Lega.

Gli assenti sono il centrocampista Faticanti (2004) e l’attaccante italo-nigeriano Okoro (2005), entrambi con l’Italia Under 21, il difensore Puczka (2005), chiamato dall’Austria Under 21, e il centrocampista belga-congolese Makiobo (2007), che andrà in ritiro col Belgio Under 19.



Dopo la sosta la Next Gen scenderà in campo contro il Rimini, domenica 19 ottobre allo Stadio Romeo Neri. Poi doppio impegno casalingo: il recupero con il Campobasso il 22 e la sfida con il Pontedera sabato 25. Tutte e tre le gare si giocheranno alle 14,30.

Il logo della Juventus Next Gen (juventus.com)