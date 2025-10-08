Attualità Curiosità Sport

‘Vertical Run’, la scalata di corsa al Grattacielo della Regione Piemonte

DiRaimondo Bovone

Ott 8, 2025 , , ,

Sabato scorso il Grattacielo della Regione ha ospitato la “Vertical Run”, la corsa in verticale organizzata da Asd Piossasco Trail Runners – UISP. L’appuntamento ha richiamato oltre 200 partecipanti che si sono cimentati, di corsa, sui 41 piani del palazzo, i 1.100 scalini e i 200 metri di dislivello.

LE PAROLE – Così il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, l’assessore al Patrimonio, Gian Luca Vignale, e l’assessore allo Sport, Paolo Bongioanni: «Il palazzo della Regione Piemonte ha ospitato per il 2° anno consecutivo la Vertical Run, format che richiama appassionati pronti a cimentarsi con la salita podistica delle più famose torri urbane. Per la Regione è una bella occasione per aprire al pubblico degli sportivi l’edificio più alto di Torino, con la sua spettacolare struttura in vetro e l’impareggiabile vista panoramica del giardino pensile al 43° piano, da cui ammirare il panorama dalle Alpi alla pianura».

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

