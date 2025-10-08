ACI ‘Ruote nella Storia’ 2025: un corteo di emozioni con 38 equipaggi, tra motori e panorami

Si è svolta domenica 5 ottobre con grande successo la nuova edizione di “Ruote nella Storia”, la manifestazione organizzata dall’Automobile Club Alessandria in collaborazione con ACI Storico, che ha portato sulle strade del Monferrato alcune tra le più affascinanti vetture del passato. Un connubio perfetto di motori, arte e paesaggi, che ha permesso ai partecipanti di vivere una giornata immersa nella storia e nella bellezza del nostro territorio, tra borghi antichi e scorci di straordinario fascino.

Un evento che, come ogni anno, ha saputo unire la passione per i motori alla scoperta del patrimonio artistico e paesaggistico della provincia, ma che in questa edizione ha assunto un significato ancora più profondo: è stato dedicato alla memoria di Carlo Lastrucci, Presidente dell’Automobile Club Alessandria recentemente scomparso, grande appassionato di automobilismo e autentico gentleman driver. Tutti i partecipanti hanno voluto ricordarlo con affetto e riconoscenza, rendendo omaggio al suo impegno e alla sua eleganza, qualità che hanno contraddistinto la sua vita e la sua lunga attività nel Club e nella comunità automobilistica.

Sin dalle prime ore del mattino, piazza Madre Teresa di Calcutta, di fronte alla sede dell’Automobile Club, si è animata di motori, appassionati e curiosi. Dopo la registrazione presso il gazebo ACI Storico e la consegna del materiale illustrativo, il corteo si è messo in viaggio verso la prima tappa: il complesso monumentale di Santa Croce a Bosco Marengo, straordinario esempio di architettura tardorinascimentale che custodisce opere del Vasari, due chiostri, il refettorio e la suggestiva biblioteca a tre navate. Qui i partecipanti hanno potuto visitare anche gli ambienti dell’ex carcere minorile, oggi parte integrante del sito storico e testimonianza viva di secoli di storia e cultura. Poi Trisobbio con lo Sferisterio e il Castello, sede del pranzo, quindi Sezzadio con la splendida Abbazia di Santa Giustina ed il rientro.