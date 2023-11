In campo stasera alle 20,45 al ‘Moccagatta’ di Alessandria.

La baby-Juve ci proverà, come sempre. Ma il vantaggio della Carrarese è indubbio, visto che ha lavorato con la settimana-tipo, mentre i bianconeri hanno giocato la Coppa Italia serie C mercoledì pomeriggio. Hanno vinto (1-0), è vero, e le vittorie aiutano e fanno morale, ma lo hanno fatto ai tempi supplementari e la fatica, magari nella parte finale della gara, potrebbe farsi sentire. Brambilla, come sempre, farà di necessità virtù, senza gli infortunati ma, forse, avrà convocati in prima squadra, impegnata ieri sera.

Il calendario. Sempre più folle, quello della Next Gen. Sono state fissate le date dei recuperi: Lucchese-Juventus si giocherà mercoledì 6 dicembre (16.15), Entella-Juventus martedì 19 (20.30), Così dicembre diventerà una specie di ‘percorso di guerra’, con 6 gare in 22 giorni, che potrebbero diventare 7 se i bianconeri supereranno il turno di Coppa del 28 novembre: i quarti si giocheranno tra il 12 e il 14 dicembre.

JUVENTUS NEXT GEN – Galleggia in zona playout: 17° posto con 11 punti (3 vinte, 2 pari, 6 perse, gol 12-15), alla pari col Rimini ma davanti per differenza reti e gara in meno. Arriva dall’1-0 sulla Torres in coppa (ai supplementari. Il tecnico Massimo Brambilla (50) finora utilizza il 3-5-2 . Migliori marcatori Guerra, Cerri (3).

Sono 6: 3 vittorie toscane, 2 bianconere, 1 pareggio, gol 10-5.

Arbitro: Claudio Giuseppe Allegretta (Molfetta)

Assistenti: Andrea Mastrosimone (RN) – Giovanni Francesco Massari (Molfetta)

4° ufficiale: Maksym Frasynyak (Gallarate)

Nessuno. Il sig. Allegretta, al 1° anno in serie C, ha diretto 4 gare di categoria.