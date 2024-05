Corso di Infermieristica: via al tirocinio

Sono 53 gli studenti del 1° anno del corso di studi in Infermieristica dell’Università del Piemonte Orientale, polo di Alessandria, ad aver partecipato alla cerimonia di accoglienza e presentazione tenutasi martedì 30 aprile nel Salone di Rappresentanza dell’Ospedale di Alessandria.

Agli studenti , dopo la foto di gruppo, sono state assegnate le strutture in cui svolgeranno il tirocinio di 43 giorni , suddivisi in due momenti da svolgere in altrettanti presidi. Dopo lo stop forzato dettato dal Covid-19, si è quindi tornati alla cerimonia in presenza consentendo ai tirocinanti di incontrarsi e di condividere un momento particolarmente importante nel percorso di studio.