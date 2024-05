Cereali: tuteliamo il frumento tenero alessandrino per agnolotti a filiera cortissima

Dal palco della Fiera di San Giorgio, domani in piazzetta della Lega (10.30-12-30), Coldiretti Alessandria lancerà un invito ben preciso alle agro-industrie virtuose del territorio che si occupano di trasformazione, per valorizzare il prodotto locale e ottenere prodotti da forno veramente preparati con la farina a chilometro zero, per garantire reddito alle aziende e rispondere alle esigenze dei consumatori che sono sempre più attenti alla provenienza degli ingredienti, tutelando la biodiversità del territorio alessandrino.

Il filo conduttore sarà sua maestà l’agnolotto, declinato in diverse “versioni”, piatto tipico della provincia e del Piemonte.

Il commento

“Quando si parla di filiera dell’agnolotto – spiega il presidente Coldiretti Alessandria Mauro Bianco – la parte del leone la fa la pasta. Tutto parte dalla farina con cui viene realizzata, perciò dalla qualità del grano all’origine. Una produzione d’eccellenza che subisce speculazioni a causa dell’aumento delle importazioni mettendo a rischio il futuro di uno dei settori più rappresentativi. Per questo è importante continuare ad incentivare i contratti di filiera, intesi come insieme delle fasi di produzione, trasformazione, commercializzazione e distribuzione dei prodotti agricoli e agroalimentari”.

La soluzione

Per sostenere la martoriata Ucraina, senza danneggiare i produttori italiani ed europei, la Coldiretti ha proposto l’utilizzo dei magazzini europei per stoccare i cereali ucraini, evitando che entrino nel mercato comune e destinandoli, invece, ai Paesi che non hanno cibo a sufficienza per sfamare la popolazione, come i Paesi africani.

Da notare che, grazie alle agevolazioni dovute alla guerra (analisi Coldiretti su dati Istat), gli arrivi in Italia di grano tenero ucraino per il pane sono quadruplicati nel 2023 rispetto a prima dell’inizio della guerra, arrivando a quota 470 milioni di kg.

“Alla luce di questi scenari – ha precisato il direttore Roberto Bianco – bisogna ridurre la dipendenza dall’estero lavorando ad accordi di filiera, come il progetto piemontese, insieme al Consorzio Agrario del Nord Ovest. L’obiettivo deve essere quello di valorizzare al meglio le produzioni locali di grano, garantendo una sempre più positiva remunerazione agli agricoltori e offrendo completa tracciabilità e qualità ai consumatori“.

Per l’occasione sarà allestito uno show cooking a cura dei Cuochi Contadini di Campagna Amica Terranostra per passare dalle parole ai fatti, dalla farina agli agnolotti.