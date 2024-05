Nell’ambito di ‘San Giorgio’ 2024′ e dei festeggiamenti per il compleanno della città, il Comune di Alessandria propone la seconda edizione di “Palazzi nella Storia”, apertura straordinaria al pubblico, con visite guidate gratuite, per domani sabato 4 maggio, e dopodomani, domenica 5. I palazzi in questione non sono liberamente accessibili o visitabili.

Palazzo Comunale – Saranno visitabili le sale storiche al primo piano del palazzo e sarà possibile ammirare l’importante intervento decorativo che Pietro Sassi fu chiamato a realizzare nel 1886-1887 i dipinti a tempera che ornano con paesaggi e vedute di città italiane l’attuale Ufficio del Sindaco e la volta dell’Ufficio Segreteria, in anni recenti riportati in condizioni ottimali dopo un accurato lavoro di restauro. Saranno inoltre visibili gli affreschi e le opere che ornano la Sala Giunta attigua all’Ufficio del Sindaco. Visite guidate: sabato alle ore 9.30, 11, 15, 16.30; domenica 10 e 11.30.

Palazzo Cuttica – Situato all’interno del settecentesco della città, Palazzo Cuttica di Cassine, propone nel suo percorso museale arazzi di manifattura fiamminga del XVIII secolo, la collezione archeologica con reperti di età pre-romana e romana, opere dedicate a Napoleone Bonaparte e alla battaglia di Marengo e alcune importanti opere di pittura sacra piemontese del ‘500 e ‘600 come l’affascinante polittico dell’Incoronazione della Vergine, opera di Gandolfino da Roreto. Fiore all’occhiello la preziosa raccolta di corali miniati commissionati da Papa Pio V, unico Papa piemontese, in occasione della costruzione del convento domenicano di Santa Croce e Ognissanti a Bosco Marengo. Visite guidate: sabato alle 10, 11.30, 15.30, 17.00; domenica alle 10.30 e 12.

Cattedrale dei Santi Pietro e Marco – Chiesa di stile neoclassico, risalente al XVIII secolo, presenta una cupola su base ottagonale di particolare rilevanza storica e conserva opere di pregevole fattura di artisti come il Moncalvo, Giacomo Francesco Parodi, Jacopo da Ponte e Francesco Mensi. Il percorso guidato prevederà la visita della sacrestia solitamente non visitabile. Visite guidate: sabato ore 11 e- 16.30; domenica ore 11.15.

Chiesa di Nostra Signora del Carmine – Collocata nel cuore della città storica, in Via Guasco, venne fondata intorno al 1320, e nel corso della sua costruzione subì numerose modificazioni. Nonostante ciò la chiesa mantenne la sua struttura dal sapore romanico. Diversi i dipinti custoditi nel tempio, opera di artisti di scuola piemontese come Giovanni Martino Spanzotti e Gaudenzio Ferrari, risalenti al periodo 1550-1560. Il percorso guidato prevederà la visita della sacrestia solitamente non visitabile. Visite guidate: sabato ore 9.30, 11, 16.30; domenica ore 10.30.